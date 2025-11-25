快訊

檢討綠營大罷免結果 吳怡農質疑「黨內操盤手」…沈伯洋：是誰？

黃子佼擁上千部性影像…一、二審判決罪名不一樣 法院理由曝光

台股大漲407點收26,912點、重返五日線 台積電上漲40元收1,415元

聯邦銀攜手一銀主辦越南「CITY LAND」不動產集團4,300萬美元聯貸

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

聯邦銀行（2838）繼2023年與越南工商銀行（VietinBank）德國分行共同主辦「CITY LAND」不動產集團5,700萬美元聯貸案後，本次再度攜手第一銀行（2892）胡志明分行、河內分行為「CITY LAND」不動產集團於聯貸市場上募集4,300萬美元，該資金將用於支持該集團富國島大型複合式開發案建設使用。

本聯貸案除了聯邦銀行、第一銀行，並有兆豐銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行、凱基銀行、上海商業銀行、台中商業銀行、三信商業銀行共9家台資行庫共同響應下，最終募集7,300萬美元，超額認購1.7倍。

「CITY LAND」集團成立於2003年，是一家整合土地開發、建築、設計、飯店管理、教育、醫療的綜合建設企業，過去主要以胡志明市不動產開發銷售為主，憑藉專業建築品質及穩健經營在當地業界享有聲譽，近年來看好越南都市開發及觀光業發展潛力，更積極拓展業務至河內市及富國島不動產投資建設，其中富國島複合式開發案總面積達173公頃，將用於建設包含高級飯店、社會住宅及度假村等相關設施，為「CITY LAND」集團跨足休閒旅遊產業指標性開發案。

聯邦銀表示，為完善飯店經營管理實力，「CITY LAND」除了與國際飯店連鎖集團「MELIA」簽訂經營合作，更進一步與洛桑管理學院合作成立國際級飯店管理學院，全面提升當地旅遊及飯店服務品質，並配合2027年越南富國島舉辦APEC會議所訂定之全島建設發展計畫，可望在國際旅遊市場引發高度關注。

聯邦銀行副總經理洪劉麟表示，為響應政府新南向政策，該行自2020年起即將越南視為海外布局的重要據點，積極與當地金融機構及企業建立合作夥伴關係，深化跨境金融服務。展望未來，聯邦銀行將持續拓展東南亞市場，透過國際聯貸、自貸案與策略合作，強化臺越雙邊聯結，打造更具深度與廣度的國際業務網絡，實踐「深耕越南、布局亞洲、前進世界」的整體願景。

越南 聯邦銀行 第一銀行
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

越南外資湧入工廠缺工 台商加薪前進校園搶人才

環泰泰國開發案 添利多

外資續賣亞股 台韓最傷

田徑／亞田協理事會越南舉行 亞洲獨立理事王景成代表台灣與會

相關新聞

AI 股、比特幣暴跌房市會被拖下水嗎？專家：這三因素考驗

全球金融市場近日大幅震盪，AI概念股因漲幅過高、本益比偏離基本面，再加上聯準會12月是否降息變數升高，引發資金大幅撤出風...

幕後／蔣萬安與輝達副總裁相見歡 藏了3個沒說的秘密

輝達落腳北士科終於拍板定案，台北市長蔣萬安24日在臉書秀出他與輝達全球不動產副總裁Scott Ekman相見歡的合照。據...

公股持股2成穩拿國票金經營權？傳台鋼力爭明年改選指派董座

國票金控明年改選董監，據知情人士透露，公股透過泛公股銀行加碼國票金控，目前持股水位已高達20%，原本外界以為明年國票金經...

台幣連十黑 貶向31.5元…台美聯合聲明發布後不升反跌

新台幣匯率昨（24）日先升後貶，雖外資雙向操作，整體仍匯出約10億美元，收31.447元，貶值1.7分，出現23.08億...

富邦金：樂觀AI產業趨勢 明年經濟成長動能仍強

富邦金控昨（24）日舉行2025年第3季法說會，對於股市，總經理韓蔚廷表示，AI類股還是趨勢，對於整個AI產業基本面仍樂...

富邦壽股海撈金 投報率衝兩成

富邦金昨（24）日舉行2025年第3季法說會，人壽子公司今年前三季股海大賺，國內外股票投資報酬率均衝上兩位數，國內投報率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。