聯邦銀攜手一銀主辦越南「CITY LAND」不動產集團4,300萬美元聯貸

聯邦銀行（2838）繼2023年與越南工商銀行（VietinBank）德國分行共同主辦「CITY LAND」不動產集團5,700萬美元聯貸案後，本次再度攜手第一銀行（2892）胡志明分行、河內分行為「CITY LAND」不動產集團於聯貸市場上募集4,300萬美元，該資金將用於支持該集團富國島大型複合式開發案建設使用。

本聯貸案除了聯邦銀行、第一銀行，並有兆豐銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行、凱基銀行、上海商業銀行、台中商業銀行、三信商業銀行共9家台資行庫共同響應下，最終募集7,300萬美元，超額認購1.7倍。

「CITY LAND」集團成立於2003年，是一家整合土地開發、建築、設計、飯店管理、教育、醫療的綜合建設企業，過去主要以胡志明市不動產開發銷售為主，憑藉專業建築品質及穩健經營在當地業界享有聲譽，近年來看好越南都市開發及觀光業發展潛力，更積極拓展業務至河內市及富國島不動產投資建設，其中富國島複合式開發案總面積達173公頃，將用於建設包含高級飯店、社會住宅及度假村等相關設施，為「CITY LAND」集團跨足休閒旅遊產業指標性開發案。

聯邦銀表示，為完善飯店經營管理實力，「CITY LAND」除了與國際飯店連鎖集團「MELIA」簽訂經營合作，更進一步與洛桑管理學院合作成立國際級飯店管理學院，全面提升當地旅遊及飯店服務品質，並配合2027年越南富國島舉辦APEC會議所訂定之全島建設發展計畫，可望在國際旅遊市場引發高度關注。

聯邦銀行副總經理洪劉麟表示，為響應政府新南向政策，該行自2020年起即將越南視為海外布局的重要據點，積極與當地金融機構及企業建立合作夥伴關係，深化跨境金融服務。展望未來，聯邦銀行將持續拓展東南亞市場，透過國際聯貸、自貸案與策略合作，強化臺越雙邊聯結，打造更具深度與廣度的國際業務網絡，實踐「深耕越南、布局亞洲、前進世界」的整體願景。