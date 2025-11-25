快訊

AI 股、比特幣暴跌房市會被拖下水嗎？專家：這三因素考驗

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

全球金融市場近日大幅震盪，AI概念股因漲幅過高、本益比偏離基本面，再加上聯準會12月是否降息變數升高，引發資金大幅撤出風險資產，而台股從11月4日高點28,554點短短十多天急跌破27,000點，市場悲觀情緒快速蔓延；不少民眾擔憂，這股金融寒流是否將波及原本就因限貸政策而轉冷的房市

針對市場疑慮，全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，股市與房市連動性高，股市短期劇烈震盪，確實會影響房市買氣，但除非股市出現大崩盤，否則房市要崩應該沒這麼快。不過，短期內房市仍不可避免受到三大衝擊。

第一， 買氣再度躺平：

原本市場期待第4季傳統購屋旺季，可讓低迷的房市出現些許回溫，但股市大跌勢必會讓自住客再度延後決策，估計房市原本低迷的買盤將更趨保守。

第二，投資客沒有破盤價將不再進場：

投資客原本就受限貸與央行信用管制影響，早已淡出市場，如今股災，將使投資客心態更為謹慎，沒有斷頭價，恐難吸引投資客出手進場

第三，議價空間恐進一步擴大：

買氣遲遲不見回升下，不管是預售屋或中古市場，建商與賣方都可能會進一步信心鬆動，更容易出現議價彈性。

另外，雖房市短線不看好，但陳傑鳴表示，房市是否出現真正的結構性下行，關鍵並不在股市，而在於「限貸狀況是否紓解」、「是否大量新增供給釋出」及「經濟就業市場出現實質衝擊」等三項因素。

陳傑鳴指出，目前看來限貸狀況因買氣低迷正逐漸紓解，經濟與就業基本面也沒有明顯受到衝擊，只有新案供給持續增加，因此，房市短期內要悲哀大崩盤，機率並不高。

至於購屋者該如何因應此波波動，陳傑鳴建議。首先，自住族群不需因股市大跌而過度恐慌，可趁這波市場情緒偏空，尋找更合理的進場價；其次，首購族則可強化議價能力，此段時間是接近五年來最佳的議價期。在市場恐慌時，反而是買方取得主導權的時刻。懂得趁亂尋找價值、妥善議價，才是這段時間最重要的策略。

房市 市場
