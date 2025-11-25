快訊

「台灣有事」掀美日中角力！美媒：川普竭力避免捲入日中衝突

大馬娛樂大亨黃志明泰國車禍身亡 家屬證實遺體運回國

台大學霸林睿庠涉暗網販毒美國落網 北檢扣1.2億資產通緝40年

掌握年底理財旺季 臺灣企銀「外幣優利定存」利率最高10%

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

隨著年底將至，民眾紛紛進行資金盤點與理財規劃。儘管近期外匯市場波動趨緩，外幣利率仍具穩健收益優勢。為協助客戶把握年終理財時機，臺灣企銀自即日起推出第三波「外幣優利定存年終專案」，針對美元、澳幣、歐元及日幣推出限時高利方案，讓客戶於歲末輕鬆放大外幣資產。

本次專案分為「新資金優利定存」及「換匯優利定存」兩類，凡符合最低承作金額，美元、澳幣及歐元1,888元起，或日幣188,888元起，即可於全臺各分行臨櫃辦理，享受高利與匯率優惠雙重回饋。

臺灣企銀指出，適度配置外幣存款不僅能分散風險、也有助於提高整體資產報酬率。此次「換匯優利定存」專案同時搭配美元/澳幣匯率優惠3.5分、歐元匯率優惠5分、日幣匯率優惠10點（0.001），讓客戶以更優惠的價格同時完成換匯與定存。另針對短天期資金運用，提供7天期定存專案，其中美元及澳幣起存5,000元以上年利率4.5%，日幣50萬元以上年利率高達10%，協助客戶靈活運用外幣資金。

臺灣企銀表示，該專案即日起開放至114年12月10日止，限分行臨櫃辦理，誠摯邀請有外幣資產配置需求的客戶把握年底時機，穩健放大收益，迎接新年財富成長。

定存 日幣 匯率
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

龍潭警維護民眾生活品質 靜桃專案強勢取締噪音車 

只會存錢和住垃圾場沒兩樣 理財專家：4、50歲開始投資都不嫌晚

公股銀衝刺美元優利定存 合庫銀祭出最高利率3.77%

互動2025年營收獲利將成長

相關新聞

幕後／蔣萬安與輝達副總裁相見歡 藏了3個沒說的秘密

輝達落腳北士科終於拍板定案，台北市長蔣萬安24日在臉書秀出他與輝達全球不動產副總裁Scott Ekman相見歡的合照。據...

公股持股2成穩拿國票金經營權？傳台鋼力爭明年改選指派董座

國票金控明年改選董監，據知情人士透露，公股透過泛公股銀行加碼國票金控，目前持股水位已高達20%，原本外界以為明年國票金經...

台幣連十黑 貶向31.5元…台美聯合聲明發布後不升反跌

新台幣匯率昨（24）日先升後貶，雖外資雙向操作，整體仍匯出約10億美元，收31.447元，貶值1.7分，出現23.08億...

富邦金：樂觀AI產業趨勢 明年經濟成長動能仍強

富邦金控昨（24）日舉行2025年第3季法說會，對於股市，總經理韓蔚廷表示，AI類股還是趨勢，對於整個AI產業基本面仍樂...

富邦壽股海撈金 投報率衝兩成

富邦金昨（24）日舉行2025年第3季法說會，人壽子公司今年前三季股海大賺，國內外股票投資報酬率均衝上兩位數，國內投報率...

公股銀衝刺美元優利定存 合庫銀祭出最高利率3.77%

美國聯準會12月是否再次啟動降息，成為近期市場上的關注焦點，儘管降息與否出現分歧，不過，美元定存利率仍然存在優勢，國銀持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。