快訊

「台灣有事」掀美日中角力！美媒：川普竭力避免捲入日中衝突

大馬娛樂大亨黃志明泰國車禍身亡 家屬證實遺體運回國

台大學霸林睿庠涉暗網販毒美國落網 北檢扣1.2億資產通緝40年

華南銀行與凱基人壽推專屬商品 滿足三大族群需求

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

台灣正快速邁入超高齡社會，家庭保障與退休議題成為多數民眾關注焦點。面對長壽時代帶來的挑戰，保險商品具備提供保障、轉嫁風險且有機會讓資產穩健增值等特性，成為近期市場上備受民眾青睞的金融工具之一。

考量保障應趁健康時好好規劃，華南銀行攜手凱基人壽推出「凱基人壽美利華美元利率變動型終身壽險－定期給付型」專屬保險商品，協助無論是熟齡屆退族、家庭經濟支柱及中高資產族，能夠同時規劃兼顧壽險保障、退休準備與家庭資產傳承的「晚美人生」，讓愛與守護得以延續。

凱基人壽表示，「凱基人壽美利華美元利率變動型終身壽險—定期給付型」商品以美元計價，提供6年及8年繳費年期，分期繳費享有終身壽險保障(最長至保險年齡110歲)，符合高保費費率折減門檻及首、續期指定金融機構帳戶自動轉帳繳費，最高可享有4%費率折減。

華南銀行指出，「凱基人壽美利華美元利率變動型終身壽險—定期給付型」針對不同族群需求量身打造。對於熟齡屆退族而言，可提前以美元保單進行退休與安養資金佈局；家庭經濟支柱者則可透過壽險保障規劃，確保家庭經濟安全無虞；而中高資產族群則能藉此靈活配置美元資產，兼顧傳承與保障功能。

凱基人壽舉例說明，以50歲上班族林先生投保「凱基人壽美利華美元利率變動型終身壽險—定期給付型」為例，保險金額428,089美元，繳費期間6年期，原始年繳保費為31,250美元，經相關費率折減後，首、續期年繳保費為30,000美元，假設投保後保單年度宣告利率為4.30%，增值回饋分享金均選擇以繳清保險方式增加保險金額，至林先生保險年齡達69歲時其壽險保障約可達502,071美元，為自己和家人構築保障。

凱基人壽表示，此次與華南銀行攜手合作，不僅結合銀行的理財專業與壽險的風險管理能力，更是落實「保障為本、金融共好」的實踐。未來雙方將持續深化策略合作，推出更多兼具保障、退休準備及傳承功能的商品，讓客戶在不同人生階段都能安心規劃、讓愛延續。

凱基人壽 壽險 保險金
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

外資喊鴻海上看400...喊完出貨？專家「共同看好3點」：毛利率拉起來有望

最牛一輪／金益鼎利多 凱基54靚

凱基壽接軌新制 發債200億

最牛一輪／台玻利多 凱基53叫好

相關新聞

幕後／蔣萬安與輝達副總裁相見歡 藏了3個沒說的秘密

輝達落腳北士科終於拍板定案，台北市長蔣萬安24日在臉書秀出他與輝達全球不動產副總裁Scott Ekman相見歡的合照。據...

公股持股2成穩拿國票金經營權？傳台鋼力爭明年改選指派董座

國票金控明年改選董監，據知情人士透露，公股透過泛公股銀行加碼國票金控，目前持股水位已高達20%，原本外界以為明年國票金經...

台幣連十黑 貶向31.5元…台美聯合聲明發布後不升反跌

新台幣匯率昨（24）日先升後貶，雖外資雙向操作，整體仍匯出約10億美元，收31.447元，貶值1.7分，出現23.08億...

富邦金：樂觀AI產業趨勢 明年經濟成長動能仍強

富邦金控昨（24）日舉行2025年第3季法說會，對於股市，總經理韓蔚廷表示，AI類股還是趨勢，對於整個AI產業基本面仍樂...

富邦壽股海撈金 投報率衝兩成

富邦金昨（24）日舉行2025年第3季法說會，人壽子公司今年前三季股海大賺，國內外股票投資報酬率均衝上兩位數，國內投報率...

公股銀衝刺美元優利定存 合庫銀祭出最高利率3.77%

美國聯準會12月是否再次啟動降息，成為近期市場上的關注焦點，儘管降息與否出現分歧，不過，美元定存利率仍然存在優勢，國銀持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。