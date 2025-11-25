臺灣銀行獲 BSI 數位信任資安治理永續獎肯定

BSI卓越組織表揚典禮於25日上午假台北圓山大飯店10樓國際會議廳舉辦，臺灣銀行由副總經理邱顯堂代表領獎。今年BSI英國標準協會規劃頒發5個數位信任獎項，旨在表彰於數位信任領域展現卓越成就的組織，推動產業從資訊安全、隱私保護、雲端安全到營運持續等各面向的深化管理，邁向數位信任治理。臺灣銀行獲頒「數位信任資安治理永續獎」。

臺灣銀行已導入資訊安全管理制度(ISO 27001)、個人資訊管理制度(ISO 27701)及營運持續管理制度(ISO 22301)，以落實資訊安全、個人資料保護及持續營運。另為確保該行整體資訊服務管理品質，維持資訊服務水準與業務需求一致，並導入資訊服務管理制度(ISO 20000)。