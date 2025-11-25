新光人壽勞資完成團體協約簽訂 強化勞資溝通與合作

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽舉行團體協約簽約儀式，由新光人壽董事長魏寶生（中）、新光人壽高雄市分公司企業工會理事長黃淑薇（右）及新光人壽企業工會理事長（左）代表簽訂協約。新光人壽／提供
新光人壽舉行團體協約簽約儀式，由新光人壽董事長魏寶生（中）、新光人壽高雄市分公司企業工會理事長黃淑薇（右）及新光人壽企業工會理事長（左）代表簽訂協約。新光人壽／提供

台新新光金控（2887）子公司新光人壽致力員工照顧，為進一步保障員工與企業雙方的權益，日前與企業工會、高雄市分公司企業工會完成團體協約簽約，並邀請勞動部勞動關係司王厚偉司長及黃春玉科長、台北市勞動局梁蒼淇副局長、台北市產業總工會王燕杰副理事長、陳淑綸秘書長蒞臨見證，象徵勞資溝通達成重要里程碑，雙方未來將緊密合作，共同營造友善職場環境。

新光人壽長期聆聽員工心聲，重視每一位同仁的權益與福祉，本次協約歷經充分協商與溝通，針對留任、退休、福利等制度與面向凝聚共識，希望建立更制度化與透明化的平台，展現新光人壽在制度完善、員工關懷及職場穩定方面的努力與決心。也期盼透過這份協約，能為企業勞資合作樹立典範，讓同仁在安定且充滿支持的環境中發揮所長。

秉持ESG永續經營理念，新光人壽持續推動員工關懷，聚焦招募年輕新血與培育專業人才， 已連續多年榮獲台灣企業永續獎(TCSA)多項獎項肯定。新光人壽今年更投入豐富教育訓練資源，強化薪資與人才競爭力，另推廣員工持股信託辦法，加強員工退休準備的保障，能帶給同仁更大的安定感，激勵優秀人才持續成長並提升員工向心力。

此外，新光人壽相信員工的健康與安全是企業的根基，尤其重視員工心理健康與壓力管理，積極倡導「全人、全方位、全守護」的理念，針對員工、中高齡及高齡同仁規劃衛教指導、健康促進、體適能活動、視障按摩服務等方案，同時也提供孕媽咪友善措施，建立懷孕通報與特別關懷機制，讓女性員工在孕期與產後都能獲得支持與安心。未來，新壽將持續傾聽工會及員工的聲音，讓同仁能在溫暖、安心、充滿幸福感的職場中成長。

新光人壽 台新新光金控 職場
