公股持股2成穩拿國票金經營權？傳台鋼力爭明年改選指派董座

國票金控明年改選董監，據知情人士透露，公股透過泛公股銀行加碼國票金控，目前持股水位已高達20%，原本外界以為明年國票金經營權應會由財政部為首的公股陣營當家作主，不過在此同時，台鋼集團也鴨子划水持續加碼國票金，除了持股水位已超過7%，台鋼月前已開始對外「物色」明年國票金改選時的董事長人選，並且力爭透過台鋼集團旗下公司法人代表的身分出任董事長。台鋼動作積極，成為公股能否穩拿國票金經營權的最大變數。

此外，據另一消息人士指出，台鋼集團亦有接觸另一位國票金的投資者--宏泰集團掌門人林鴻南，兩人除了都投資國票金之外，彼此之間是否還有「別的默契」，不得而知。不過光以二人目前的持股水位，若以台鋼的7%再加上林鴻南持股已超過3%，合計水位已超過10%，倘若本身的持股兩相結合，再加上明年國票金改選的委託書徵求變數，公股持股國票金即使已高達2成，要穩拿國票金經營權仍不無變數。

一位綠營政壇人士指出，財政部為首的公股陣營在過去從未加碼到這麼高的水位，如今高達2成的持股，政府的態度很明顯，就是要由公股來主導經營權，至於台鋼是否能在經營權有一席之地？這位綠營人士認為不可能：「至少董事長一定會由公股來指派，另外由公股全拿董事長、總經理的指派權可能性也很高。」

據了解，先前財政部曾找台鋼集團會長謝裕明和宏泰集團掌門人林鴻南了解對方加碼國票金的情況，並且已向二人表示，希望接下來持股每超過0.5個百分點，就告知財政部，不過目前財部並未得到對方更進一步的訊息。

此外，國票金旗下純網銀樂天銀行的增資案，屆時在董事會上討論時會否激起新的「火花」，也將成為明年改選之前的觀察重點。由於由國票金辦理現金增資的方式來為樂天銀行注資的方式，在改選之前登場，招致公股與耐斯陣營對於「股權稀釋」的疑慮，該案的提出，也將成為觀察股東彼此交鋒的最新「前哨戰」。

明年的委託書布局，則是影響戰情的另一個重要變數。在民間通路上，人旺集團已經簽下最大的全通，耐斯集團則簽下長龍，此外，與寶佳集團關係深厚的錦鋐氣密窗，目前的持股水位仍符合徵求人門檻，錦鋐氣密窗大股東陳正林，與人旺集團少東蔡紹中有一定交情，屆時會否助陣人旺集團加入委託書徵求陣容，而過去人旺集團曾力主國票金併購安泰銀行，並且提出天價，在明年改選之前，人旺集團會否以這段過去的淵源，試圖得到林鴻南進一步的支持，這些都有待觀察，不同勢力的結合，也將對選情產生重大影響。

根據目前的金融業委託書徵求，倘若要採取無限徵求，則同一關係人的持股必須超過10%，才能作無限徵求，屆時公股是否能做無限徵求，又或是因為加碼時間太短，而必須推出多組候選人來作有限徵求，明年2月之前將趨於明朗。

綜觀現在國票金的各方勢力，公股持股20%、耐斯集團持股為9.9%，人旺集團持股亦為9.9%，台產董事長李泰宏與美麗華家族的美亞鋼管董事長黃春發在調節持股水位之後，目前大約持股國票金6%，台鋼集團持股超過7%、宏泰集團持股超過3%。亦即，檯面上大股東的持股已經超過56%，市場上所能徵求委託書的籌碼已相對有限，不過對委託書徵求戰役熟悉的市場人士指出，即使如此，委託書徵求還是有超過40%的空間，而且一旦開戰，廝殺會更加激烈。

上述的股權分布，亦使得明年國票金改選勢必成為是20年來國票金歷次改選最為「複雜」的一次，然而，目前僅耐斯集團確定支持公股，其他持股勢力則各自有不同的利益與盤算，「另行」結盟的可能性不低。

其中，台產由於有台銀高達17.84%的持股，可說是公股爭取台產支持的籌碼，但另一方面台產與美麗華與人旺集團也有多年交情，這些也都將成為影響明年選情的變數，各路人馬明年究竟最後願否以和代戰支持公股經營，亦或是繼加碼戰之後直接訴諸更激烈的委託書大戰？不出數月將見分曉。