富邦金總座談經濟：須留意2變數

富邦金昨日舉行第三季法說會，總經理韓蔚廷表示，台灣今年經濟成長亮眼，對明年也樂觀，但仍有兩個變數須留意，第一，目前出口表現除人工智慧（ＡＩ）資通訊外，其餘產業動能相對平淡，待關稅因素定調後，產業能否出現新亮點，值得觀察。第二，影響台灣的是美中談判走向，台灣與中國大陸存在出口競爭關係，另有大量台商以大陸為出口基地，一旦新的關稅安排有變，都可能牽動台灣的外貿動能。

富邦金壽險、銀行雙引擎帶動獲利同步走高，也讓市場關心明年股利政策。對此，韓蔚廷表示，「配股政策目前沒有改變，仍會以現金股利為主」，預計明年第一季會具體說明。

富邦人壽第三季持續受惠ＡＩ行情，富邦人壽資深協理鮑華玲表示，評估第四季與明年前景，仍「審慎樂觀」，會持續關注ＡＩ與產業龍頭股。

談及市場關注的「投信代操壽險資金」議題，韓蔚廷說，投信目前已替壽險代操台股基金，績效表現受到肯定，已在討論如何擴大代操規模；至於併購策略，韓蔚廷強調，市場整合確實是好事，富邦金也長期關注國內外標的，只要能帶來營運綜效、估值合理，集團就會積極評估。

富邦金前十月自結稅後淨利一○八八億元、每股盈餘（ＥＰＳ）七點五一元，續居金控業之冠。子公司富邦人壽前九月稅後淨利四百七十八億元居市場第一；台北富邦銀行前九月稅後淨利兩百九十一億元、年增百分之十六點二，再創同期新高。