台新新光投信合併 拚兆元資產規模

台新新光金控今年七月廿四日正式合併後，旗下子公司整合進度加速，首家完成的是台新投信與新光投信。兩公司昨日完成合併程序，台新投信為存續公司。合併後資產管理規模（ＡＵＭ）達新台幣五千三百億元，排名升至國內第九大投信，台新新光金控董事長吳東亮宣示，合併後台新投信資產規模將挑戰兆元。

吳東亮指出，政府正在全力推動亞洲資產管理中心與資本市場國際化政策，留財引資的方向愈來愈明確，也引導業者站上國際舞台，「讓我們看見更大市場。」他表示，投信部門率先完成整合，「未來不只要變大，更要變得更強壯。」

台新投信董事會昨亦完成改選，金控財務長賴昭吟被推選為董事長。賴昭吟說，合併後有三大首要任務：第一，擴大徵才，目前合併後員工人數約兩百多人，未來將招募更多資產管理界人才，初步鎖定投研與業務精英。第二，要推出更多創新、符合市場趨勢的理財商品。第三，積極發展全權委託業務，目標為「資產規模破兆元」。

吳東亮也說明，台新投信董事會中已納入新壽主管，以強化內部橫向聯繫與合作。根據統計，以台新投信的姊妹公司台新人壽為例，其台股部位、大約兩百多億元現在由台新投信操盤，國內債券也有部分由台新投信代操，海外債券則是台新人壽內部操作。

投信副董事長林尚愷表示，合併後兩家公司在資產管理、產品研發、通路布局、風險控管等領域的資源優勢將迅速整合，業務重心鎖定全權委託、主被動型ＥＴＦ及共同基金，同時也會鎖定壽險資金挹注投信代操。

投信總經理葉柱均補充，截至今年九月底，台新投信在國內貨幣市場基金規模已逾一千六百億元，連續七年穩居業界龍頭。

他表示，作為金控旗下資產管理核心成員，公司將結合集團資源，打造機構法人與高資產族群的全權委託平台，提供差異化投資服務，並為金控創造更佳投資收益。

吳東亮指出，接下來，明年一月一日將是壽險合併，之後總資產將超過八兆元，其中新壽占據半數，未來，資產管理將成為金控發展的重要關鍵。