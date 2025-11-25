富邦壽股海撈金 投報率衝兩成

富邦金（2881）昨（24）日舉行2025年第3季法說會，人壽子公司今年前三季股海大賺，國內外股票投資報酬率均衝上兩位數，國內投報率為24.2%、國外為19.9%，水位分別為5,121億元與3,504億元。外價金餘額10月上升到800億元以上，將來避險投資組合將動態配置。

全球股市表現亮眼，富邦人壽今年前三季在股海撈金，適時實現股票資本利得，大賺1,114.3億元，只較去年同期1,188.8億元減少約74億元，國內外股票投資報酬率均衝上兩位數，國內投報率為24.2%、國外為19.9%，水位分別為5,121億元、占比9.9%與3,504億元、占比6.8%。現金占比6%，維持相對較高水位，將視市況動態調整資產配置。經常性投資收益接近去年同期水準，股票現金股利年成長15%，主要反映台股配息增加。

富邦人壽表示，美國經濟就業數據維持穩定，預期將來財政有發債需求，債券利率略下滑但仍高檔區間整理，將觀察經濟數字及降息發展，適時增加債券部位，提高經常性收益。股市方面，受惠AI需求強勁，對後市仍「審慎樂觀」，布局鎖定AI、產業龍頭股，並以區間操作為主。

避險組合部分，下半年以來美元逐步走穩，在外價金新制下，外匯利益全數提存，有利於累積外匯準備金，截至10月餘額上升到876億元。