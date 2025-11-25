快訊

獨／搶買BLACKPINK高雄門票13名年輕人遭詐 他用這手法撈逾10萬

川習通話…習稱台灣回歸是國際秩序重要部分 川普表示理解

陽光行動／垃圾百岳！外送餐具紙容器是元凶 總消耗量黑數更驚人

富邦金：樂觀AI產業趨勢 明年經濟成長動能仍強

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
富邦金控。 圖／富邦金提供
富邦金控。 圖／富邦金提供

富邦金控（2881）昨（24）日舉行2025年第3季法說會，對於股市，總經理韓蔚廷表示，AI類股還是趨勢，對於整個AI產業基本面仍樂觀看待。對於台灣經濟成長今年相當亮眼，韓蔚廷認為，明年動能應可持續，樂觀看待，但須留意美中關稅談判，台灣仍會受間接影響。

韓蔚廷認為，台股（熱度）集中在部分類型的股票，股票漲多了，震盪一下也較健康，且股票漲漲跌跌屬正常，只是投資人在部位上須謹慎布局。至於AI類股還是趨勢，對於整個AI產業基本面仍樂觀看待。

展望明年，韓蔚廷表示，台灣經濟成長今年相當亮眼，明年動能應可持續，因此樂觀看待，但他也提醒，台灣近年的經濟成長，除了AI相關、資訊產業等的出口成長以外，其他的產業並無特別突出，仍須持續觀察。另一個較大的變數，來自於美國跟中國的關稅談判，一方面中國跟台灣的出口有相當程度的競爭關係，另一方面台灣有很多廠商在中國設廠，是從中國出口的，因此美中談判結果對台灣仍有間接影響。

外界關注富邦金第4季獲利表現，韓蔚廷指出，通常金融業第4季相對於前三季表現會稍弱，但富邦金今年10月績效，比歷年成績都要好，只是因適用外價金新的提存制度，有受到影響，但若是把金額還原的話，今年績效沒有比去年差，明年度會在今年的基礎上繼續努力。

至於明年股利政策，韓蔚廷表示，「配股政策目前沒有改變，會以現金股利為主」，目前還在編列預算中，會考量整體業務發展需要及股東期望，等到明年第1季時，再跟外界報告。

針對近期金融市場整併，像是玉山金併購三商壽的看法，韓蔚廷說明，產業整併對市場發展是好事，富邦金的併購策略沒有改變，無論國內外標的只要對整體營運能發揮綜效，且評價合理，就會列入考量。

富邦金今年前三季稅後純益909.1億元，每股稅後純益（EPS）6.23元，居業界第一。子公司亦表現亮眼，富邦人壽前三季稅後純益居市場第一；北富銀前三季稅後純益續創歷年同期新高；富邦證券重要業務市場排名維持前三大；富邦產險稅後純益年增48.6%。

富邦金控 AI 市場
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

三大法人賣超291億！MSCI調整股波動加劇 台股噴7130億大量彈升0.26%

影／傳關稅談判將對美投資4000億美元 國民黨團批黑箱

金融超級法說周鳴槍！富邦金站回5日線熱場 五大重點一次看

外資逆勢買超股聚光 日月光投控、光寶科、群聯等走勢可期

相關新聞

台幣連十黑 貶向31.5元…台美聯合聲明發布後不升反跌

新台幣匯率昨（24）日先升後貶，雖外資雙向操作，整體仍匯出約10億美元，收31.447元，貶值1.7分，出現23.08億...

富邦金：樂觀AI產業趨勢 明年經濟成長動能仍強

富邦金控昨（24）日舉行2025年第3季法說會，對於股市，總經理韓蔚廷表示，AI類股還是趨勢，對於整個AI產業基本面仍樂...

台新新光投信合併 拚兆元資產規模

台新新光金控今年七月廿四日正式合併後，旗下子公司整合進度加速，首家完成的是台新投信與新光投信。兩公司昨日完成合併程序，台...

富邦壽股海撈金 投報率衝兩成

富邦金昨（24）日舉行2025年第3季法說會，人壽子公司今年前三季股海大賺，國內外股票投資報酬率均衝上兩位數，國內投報率...

公股銀衝刺美元優利定存 合庫銀祭出最高利率3.77%

美國聯準會12月是否再次啟動降息，成為近期市場上的關注焦點，儘管降息與否出現分歧，不過，美元定存利率仍然存在優勢，國銀持...

七家虛擬資產商金檢有缺失 資安列未來檢查重點

金管會2025年金檢七家虛擬資產服務商（VASP）結果出爐，這七家業者全被認定有缺失，檢查局將出具金檢報告並送交證期局，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。