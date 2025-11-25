富邦金：樂觀AI產業趨勢 明年經濟成長動能仍強

富邦金控（2881）昨（24）日舉行2025年第3季法說會，對於股市，總經理韓蔚廷表示，AI類股還是趨勢，對於整個AI產業基本面仍樂觀看待。對於台灣經濟成長今年相當亮眼，韓蔚廷認為，明年動能應可持續，樂觀看待，但須留意美中關稅談判，台灣仍會受間接影響。

韓蔚廷認為，台股（熱度）集中在部分類型的股票，股票漲多了，震盪一下也較健康，且股票漲漲跌跌屬正常，只是投資人在部位上須謹慎布局。至於AI類股還是趨勢，對於整個AI產業基本面仍樂觀看待。

展望明年，韓蔚廷表示，台灣經濟成長今年相當亮眼，明年動能應可持續，因此樂觀看待，但他也提醒，台灣近年的經濟成長，除了AI相關、資訊產業等的出口成長以外，其他的產業並無特別突出，仍須持續觀察。另一個較大的變數，來自於美國跟中國的關稅談判，一方面中國跟台灣的出口有相當程度的競爭關係，另一方面台灣有很多廠商在中國設廠，是從中國出口的，因此美中談判結果對台灣仍有間接影響。

外界關注富邦金第4季獲利表現，韓蔚廷指出，通常金融業第4季相對於前三季表現會稍弱，但富邦金今年10月績效，比歷年成績都要好，只是因適用外價金新的提存制度，有受到影響，但若是把金額還原的話，今年績效沒有比去年差，明年度會在今年的基礎上繼續努力。

至於明年股利政策，韓蔚廷表示，「配股政策目前沒有改變，會以現金股利為主」，目前還在編列預算中，會考量整體業務發展需要及股東期望，等到明年第1季時，再跟外界報告。

針對近期金融市場整併，像是玉山金併購三商壽的看法，韓蔚廷說明，產業整併對市場發展是好事，富邦金的併購策略沒有改變，無論國內外標的只要對整體營運能發揮綜效，且評價合理，就會列入考量。

富邦金今年前三季稅後純益909.1億元，每股稅後純益（EPS）6.23元，居業界第一。子公司亦表現亮眼，富邦人壽前三季稅後純益居市場第一；北富銀前三季稅後純益續創歷年同期新高；富邦證券重要業務市場排名維持前三大；富邦產險稅後純益年增48.6%。