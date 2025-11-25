三大需求帶動 數位帳戶熱度不墜 第2季台新銀以448萬戶居冠

國內銀行數位帳戶競爭持續升溫，截至第2季台新銀以448萬戶居冠，國泰世華、連線及永豐分別緊追，其餘如中信銀、北富銀第3季最高仍有季增逾8%，銀行觀察發現，用戶以25歲至39歲為主，使用行為從轉帳、信用卡費自動扣繳延伸至換匯、外幣定存與投資配置，帶動App實動率逾七成。

據金管會銀行局統計，截至第2季底，台新銀行的數位帳戶總戶數約448萬戶位居第一，國泰世華銀行也有305萬戶排名第二，永豐銀的DAWHO數位帳戶逾206萬戶，各銀行表示用戶數穩健成長中。中國信託銀行表示，截至今年9月，數位帳戶累計開戶數已突破135萬戶，較今年第2季增加至少2萬戶；台北富邦銀行的數位帳戶累計至9月底，共計近120萬戶，較第2季底的111萬戶成長8%，顯示數存戶需求未減。

從數位帳戶的用戶樣態與使用情形觀察，台新銀表示，Richart用戶年齡以35歲以下年輕客群為最大宗，男女比相當，使用率最高的功能依序為轉帳、台外幣儲蓄，以及為享有信用卡加碼回饋而綁定帳戶自動扣繳卡費，使用率顯著提升的功能則為換匯、外幣定存和申購美股，帶動整體Richart App使用率達九成。