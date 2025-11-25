強化黏著度 催動數位帳戶成長

在數位帳戶滲透率逐步攀高後，銀行間競爭也從衝刺開戶數轉向留客深耕。銀行業者觀察，年輕客群對投資、跨幣、支付與生活場景金融的需求更加立體，因此各銀行也積極突破過往限制，如假日換匯、即時撥貸、跨產品一次申辦等，整合集團資源、生態圈串接與即時服務強化黏著度，推動數位帳戶進入另一波成長動能。

中信銀表示，數位帳戶的成長來自客戶對金融服務的需求，已從單純的獲客競賽轉向留客與深化經營，除了既有的完整存款、投資及消費服務外，持續透過三大策略推動，包括異業結合、生態圈拓展與提供個人化服務，例如與統一集團合作uniopen聯名卡、導入行動銀行智能AI服務，提供投資標的推薦，以及個人化訊息與優惠活動等。