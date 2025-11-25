台新投信併新光 拚兆元規模

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新投信、新光投信昨日合併。元富證券董事長陳俊宏（圖左起）、台新新光金控副董事長魏寶生、投信投顧公會理事長尤昭文、台新新光金控董事長吳東亮、台新投信董事長賴昭吟、台新投信副董事長林尚愷、台新投信總經理葉柱均合影。台新新光金／提供
台新投信、新光投信昨日合併。元富證券董事長陳俊宏（圖左起）、台新新光金控副董事長魏寶生、投信投顧公會理事長尤昭文、台新新光金控董事長吳東亮、台新投信董事長賴昭吟、台新投信副董事長林尚愷、台新投信總經理葉柱均合影。台新新光金／提供

台新新光金控（2887）今年7月24日合併後，旗下子公司台新投信與新光投信於昨（24）日完成合併程序。台新投信為存續公司，合併後資產規模（AUM）達5,300億元，躍升市場第九大投信，目標將挑戰成為資產規模逾兆元的投信公司。

台新新光金控董事長吳東亮致詞表示，台新新光金四大子公司包含人壽、銀行、證券、投信都陸續依照進度合併，如今投信打頭陣，代表台新新光金控進入「多引擎」發展階段。隨綜效發揮，台新投信變大變強，有信心引領台灣資產管理產業走向海外，站上國際舞台。

台新投信昨召開董事會，推選賴昭吟擔任董事長，賴昭吟在台新新光金控服務逾30年，以紮實財務能力及穩健領導風格著稱，專業涵養備受金融圈推崇。賴昭吟表示，合併後將整合雙方資源，並規畫擴大徵才，號召資產管理界好手加入，開發更多創新、符合市場趨勢的理財商品，積極發展全權委託業務，滿足不同投資人的需求，再加上集團資源與力量挹注，相信將加速達成資產規模逾兆元的投信公司。

台新投信副董事長林尚愷表示，二家投信合併後將快速整合資產管理、產品研發、專業投資、通路布局及風險控管等領域的優勢，全力發展全權委託、主被動ETF及共同基金，積極響應主管機關推廣的亞洲資產管理中心政策，壯大台新投信資產管理規模。

台新投信總經理葉柱均指出，台新投信至9月底在國內貨幣市場基金規模逾1,600億元，連續七年穩居業界龍頭。台新投信身為金控的資產管理核心成員，未來將善用金控資源，爭取機構法人及高端客戶提供全權委託的服務，為客戶提供優質服務，並為金控創造更好的投資收益。

外界關注台新投信董事名單加入新壽兩位資深副總的策略為何？吳東亮說，金控整併後規模達到8.4兆元，其中有一半是新壽，因此新壽對台新投信會起到重要的發展助力，台新投信也能提供更多更好的服務，對資產規模的成長至關重要，橫向聯繫很重要，因此將新壽的主管納入董事名單。

合併後台新投信產品線將更完整，包括：台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金（00942B）、新光15年期（以上）A-BBB美元電信債券ETF基金（00867B）等破百億的投資級債券ETF。另外，台新臺灣永續高息中小型ETF基金（00936）及新光美國電力基建息收ETF基金（009805）也受青睞；今年將推出二檔主動式ETF。

投信 資產 規模
