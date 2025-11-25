上市櫃協會東方領袖講座／臺大教授劉憶如：美元霸權遇最大挑戰

北威國際集團董事總經理、臺大財金系兼任教授劉憶如表示，儘管目前沒有任何單一貨幣能全面取代美元，但「新金融秩序已悄悄成形，未來數年將是全球貨幣體系重組的關鍵時刻」，她認為，數位貨幣將加速競爭，各國推出本幣穩定幣後，美元的霸權地位恐將面臨前所未有的挑戰。

台灣上市櫃公司協會21日舉辦「東方領袖講座」，邀請前財政部長、現任香港北威國際集團董事總經理、臺大財金系兼任教授劉憶如，以「從比特幣到穩定幣─如何改寫全球金融版圖」進行專題演講，從比特幣誕生、技術原理，到穩定幣監管與美債結構，全面解析數位貨幣如何成為撼動全球金融秩序的新力量。

劉憶如指出，目前全球穩定幣市場幾乎被美元壟斷，市占率98%至99%，並以1：1錨定美元價值。然而穩定幣只對美元「穩定」，對歐元、日圓或台幣仍會產生匯率波動，因此全球投資人購買美元穩定幣，多半是在押美元升值。至於台灣方面，「台版穩定幣」初步規劃，由台灣銀行業進行試點評估。雖金融機構普遍有興趣，但仍在等待更明確的監管架構。

談到比特幣誕生背景，劉憶如說，比特幣精神來自經濟學家海耶克倡議的「貨幣非國家化」理念。中本聰2008年在金融海嘯期間推出白皮書，在市場對央行量化寬鬆（QE）失去信心之際，提出「點對點電子現金」概念。區塊鏈的分散式帳本成功解決長期困擾電子支付的「雙花問題」。

劉憶如以「玩Bingo」比喻挖礦過程，全球礦工競速解題，最快者取得封包權並獲得新比特幣獎勵。比特幣總量固定2,100萬枚，挖礦獎勵每四年減半，引發多次價格大漲。至2025年已挖出逾1,900萬枚，預計2140年產出最後一枚。比特幣市值目前約2兆美元，已超越Meta，全球資產排名第九。

穩定幣自2014年問世後迅速成為交易避險工具，美國甚至已有大學、幼兒園接受比特幣支付並立即兌為穩定幣以避免價格波動。過去市場疑慮其儲備不足，直到2024年美國通過Genius Act，要求穩定幣必須以高比例的安全資產背書，使其首次具備參與國際貿易的資格。

劉憶如指出，依Genius Act規定，穩定幣資產池70%至80%必須放短期美債。然而美國財政狀況日益緊縮，公債利息支出已突破1兆美元，占政府支出比率由疫情前的5%升至14%。

隨著穩定幣規模預估在2028年至2030年擴大至2兆至4兆美元，對美債需求將劇增，但美國可供市場吸收的短債僅約2兆美元。一旦大量美債被「鎖」在穩定幣資產池中，恐導致全球最重要的流動性資產被凍結、美債市場流動性下降，未來如遇大量贖回，短債被集中拋售，可能引爆系統性風險。這些都是美元穩定幣進入實體經濟後，最受關注的金融矛盾。

劉憶如指出，香港、中國大陸、日本、英國、新加坡、韓國都加速推動自家穩定幣，台灣也在規劃中。未來一年，全球可能迎來「各國數位貨幣大爆發」。

儘管目前沒有任何單一貨幣能全面取代美元，但劉憶如認為：「新金融秩序已悄悄成形，未來數年將是全球貨幣體系重組的關鍵時刻。」數位貨幣將加速競爭，各國推出本幣穩定幣後，美元的霸權地位恐將面臨前所未有的挑戰。