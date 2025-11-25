七家虛擬資產商金檢有缺失 資安列未來檢查重點

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會。 聯合報系資料照

金管會2025年金檢七家虛擬資產服務商（VASP）結果出爐，這七家業者全被認定有缺失，檢查局將出具金檢報告並送交證期局，市場預料，行政懲處恐將落在2026年。一旦懲處定案，將是從2023年至今的第三波VASP處分。

檢查局更規劃，未來檢查重點將納入資通安全（資安），控管平台系統與客戶資產安全。

金管會原定今年要金檢12家VASP，但因其中五家撤銷登記或尚未開業，最終僅對其餘七家出具檢查報告。金檢重點包括洗錢防制、打擊資恐作業、消費者保護和防詐機制等四大項。

依金管會統計，近三年（2023～2025）累計已金檢17家VASP。其中2023年查四家、2024年查六家，兩年度均「全數有缺失」，累計罰鍰金額1,260萬元，多與洗錢防制作業疏漏有關。

2025年查核七家VASP也全有缺失，再度凸顯產業風險性。目前檢查局正依行政程序進行中，市場預料裁罰將在2026年陸續公告，這將是國內虛擬資產業者第三波金檢與裁罰潮。

據2025年上半年金檢報告，VASP三大缺失包括客戶審查措施不妥適（例如未確認高風險客戶資金來源）、持續交易監控機制不足（如對疑似詐騙客戶提幣與交易流向評估不深），及未建立有效獨立稽核功能。

金管會進一步指出，VASP業務高度仰賴網路平台，資通安全風險不容忽視，未來金管會將把「資通安全」納入正式金檢範圍，要求業者建立健全的資訊安全控制與防護機制。

