快訊

川習通話…習稱台灣回歸是國際秩序重要部分 川普表示理解

陽光行動／垃圾百岳！外送餐具紙容器是元凶 總消耗量黑數更驚人

公股銀衝刺美元優利定存 合庫銀祭出最高利率3.77%

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
美元。 路透
美元。 路透

美國聯準會12月是否再次啟動降息，成為近期市場上的關注焦點，儘管降息與否出現分歧，不過，美元定存利率仍然存在優勢，國銀持續祭出美元高利定存方案，其中，公股銀行也推出短期美元優利定存專案，提供給民眾短期資金停泊的選項，利率最高3.77%。

合庫銀行自11月推出新一波美元定存優惠專案，只要是新資金，無論是新結購、自他行匯入皆可承作1個月及3個月期優利定存，達3,000美元起存門檻後，可享定存年利率3.66%；達3萬美元門檻後即享定存年利率3.77%，個人戶與公司戶皆可透過行動網銀App、個銀、企銀、EOI及臨櫃交易辦理。

兆豐銀行則推出美元優利定存3個月期年利率最高3.75%、6個月期年利率最高3.55%，不過必須是「全額」以增額新資金開立，才可享有上述年利率；另外，華銀祭出1個月期最高年利率3.75%、彰銀3個月期最高年利率3.75%，但起存金額須達到10萬美元（含）以上。

臺銀則提供網路銀行（含臺銀行動+）辦理新台幣存款結購美元定期存款，且單筆定存達3,000美元以上的本行DBU個人戶，辦理3個月期美元定期存款，將按年利率3.718%固定計息；土銀臨櫃最低存額達5,000美元且屬於新資金，可享優惠利率1個月期年利率最高3.7%。

銀行主管指出，雖然目前處於聯準會降息周期循環，但降息時間點仍尚未明確化，市場上有人認為12月會降息、也有人認為明年才降，因此國銀此時的美元優利定存方案也給了客戶短期資金停泊，幫客戶鎖住固定高利率一段時間。

不過，也有銀行業者提醒，除了多方比較各家銀行利率外，由於專案天期不同，有的限定該行新客戶，或訂有高門檻承作金額限制等，且往往未到期提前解約將不適用優惠利率，提醒客戶先以安排資金或評估運用情形後再行申辦。

截至今年9月底，八家公股銀行外匯存款餘額中，依舊由兆豐銀行1兆2,331億元居於首位，其次是臺灣銀行1兆1,056億元；第一銀行則以1兆615億元排第三；接著分別依序是華南銀行7,601億元、合庫銀行6,884億元、彰化銀行5,692億元、台企銀3,824億元、土地銀行2,558億元。

客戶 門檻 聯準會
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

安達人壽贊助川中米友善栽培專案 助力南投仁愛鄉地方創生與文化傳承

聯準會又有官員表態支持降息 台指期夜盤受激勵

美國降息希望再現 亞股普遍收高

金融超級法說周鳴槍！富邦金站回5日線熱場 五大重點一次看

相關新聞

台幣連十黑 貶向31.5元…台美聯合聲明發布後不升反跌

新台幣匯率昨（24）日先升後貶，雖外資雙向操作，整體仍匯出約10億美元，收31.447元，貶值1.7分，出現23.08億...

富邦金：樂觀AI產業趨勢 明年經濟成長動能仍強

富邦金控昨（24）日舉行2025年第3季法說會，對於股市，總經理韓蔚廷表示，AI類股還是趨勢，對於整個AI產業基本面仍樂...

台新新光投信合併 拚兆元資產規模

台新新光金控今年七月廿四日正式合併後，旗下子公司整合進度加速，首家完成的是台新投信與新光投信。兩公司昨日完成合併程序，台...

富邦壽股海撈金 投報率衝兩成

富邦金昨（24）日舉行2025年第3季法說會，人壽子公司今年前三季股海大賺，國內外股票投資報酬率均衝上兩位數，國內投報率...

公股銀衝刺美元優利定存 合庫銀祭出最高利率3.77%

美國聯準會12月是否再次啟動降息，成為近期市場上的關注焦點，儘管降息與否出現分歧，不過，美元定存利率仍然存在優勢，國銀持...

七家虛擬資產商金檢有缺失 資安列未來檢查重點

金管會2025年金檢七家虛擬資產服務商（VASP）結果出爐，這七家業者全被認定有缺失，檢查局將出具金檢報告並送交證期局，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。