金管會資本計提新制、土銀衝擊大？ 預算中心示警
立法院預算中心2026年最新報告指出，土銀在金管會修正資本計提規範後，資本適足率下降幅度高於同業平均，顯示財務體質仍待強化，預算中心推估，若土銀要追上同業平均，土銀資本需補強約58~86億元。
金管會是在今年7月實施「市場風險、交易對手信用評價及證券化曝險」資本計提規範後，銀行業資本適足比率普遍下降。預算中心指出，其中土銀降幅更高於同業平均。
依土銀7月底報表顯示，普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率各為11.99%、13.15%及15.12%，較修正前下降約0.07個百分點，降幅高於全體銀行平均的0.04至0.05個百分點。
預算中心推估，若土銀要與6月底同業平均持平，土銀資本尚需補強約58~86億元。資本適足率較低，將限制銀行配息、放款、投資等業務成長。
報告也指出，土銀已從2021年度起恢復盈餘繳庫，2021~2022年繳庫10億元，2023~2024年繳庫10.5億元，2025年攀升到11.7億元的近11年新高，即便2026年預算數年減0.7億元或6.4%，仍需繳庫11億元。
預算中心建議財政部需督促土銀，加強資本管理、風險控管及持續改善資本結構，以提升財務健全性，確保長期穩健經營。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言