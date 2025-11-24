金管會資本計提新制、土銀衝擊大？ 預算中心示警

立法院預算中心2026年最新報告指出，土銀在金管會修正資本計提規範後，資本適足率下降幅度高於同業平均，顯示財務體質仍待強化，預算中心推估，若土銀要追上同業平均，土銀資本需補強約58~86億元。

金管會是在今年7月實施「市場風險、交易對手信用評價及證券化曝險」資本計提規範後，銀行業資本適足比率普遍下降。預算中心指出，其中土銀降幅更高於同業平均。

依土銀7月底報表顯示，普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率各為11.99%、13.15%及15.12%，較修正前下降約0.07個百分點，降幅高於全體銀行平均的0.04至0.05個百分點。

預算中心推估，若土銀要與6月底同業平均持平，土銀資本尚需補強約58~86億元。資本適足率較低，將限制銀行配息、放款、投資等業務成長。

報告也指出，土銀已從2021年度起恢復盈餘繳庫，2021~2022年繳庫10億元，2023~2024年繳庫10.5億元，2025年攀升到11.7億元的近11年新高，即便2026年預算數年減0.7億元或6.4%，仍需繳庫11億元。

預算中心建議財政部需督促土銀，加強資本管理、風險控管及持續改善資本結構，以提升財務健全性，確保長期穩健經營。