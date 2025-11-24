中國信託產險攜手中信科大 共創綠色「騎」跡

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
「中信騎跡 永續同行」由中國信託產險總經理陳正煌、中信科技大學校長鄭欽哲、臺南新化區長李義隆（左起六至八）領騎淨街。（台灣人壽提供）
「中信騎跡 永續同行」由中國信託產險總經理陳正煌、中信科技大學校長鄭欽哲、臺南新化區長李義隆（左起六至八）領騎淨街。（台灣人壽提供）

騎出永續力！中國信託產險攜手中信科技大學舉辦「中信騎跡 永續同行」活動，中國信託產險陳正煌總經理一身勁裝率隊「騎士出任務」，號召中國信託產險志工、中信科大師生騎乘自行車至臺南市新化老街淨街，並宣導防詐教育，用行動落實減碳新日常。

「中信騎跡」22日於中信科大體育館熱血出發，中國信託產險陳正煌總經理與中信科大鄭欽哲校長共同鳴笛為活動揭開序幕。臺南市政府葉澤山副市長特別出席為騎士們打氣，肯定中國信託產險及中信科大善盡企業社會責任、大學社會責任USR（University Social Responsibility）發起地方淨街行動，讓老街環境更好，活絡地方經濟，也代表黃偉哲市長感謝中國信託於臺南災情時伸出援手，贊助經費幫助災民重建家園。陳正煌總經理強調中國信託產險致力推動ESG，產官學「騎」心淨街落實綠色行動，期望永續成為持之以恆的生活態度。中信科大鄭欽哲校長表示，學校長期推動大學社會責任，積極與社區交流，騎自行車淨街是深具環境永續教育意義的戶外教學。

陳正煌全程領騎帶隊淨街，逾300名中信產險志工親友及中信科大師生前進新化老街挽袖淨街，具百年歷史的新化老街曾名列南瀛十大歷史建築第一名，仿巴洛克風格的洋樓別具特色，志工和學生一邊淨街交流，同步聆聽新化社區營造協會介紹老街文化，淨街減廢之際，也增加產學及歷史文化知識；志工和臺南市警察局新化分局員警亦透過互動遊戲，寓教於樂向民眾宣導防詐觀念、分享最新詐騙手法，扮演守護全民資產的神隊友。

中國信託產險2020年起導入聯合國永續保險原則（Principles for Sustainable Insurance, PSI），持續推動「環境保護Environmental（節能減碳）」、「社會責任Social（員工照顧）」、「公司治理Governance」三大ESG指標，並運用核心本業提供綠色保險商品，鼓勵民眾參與淨零生活；「中信騎跡 永續同行」淨街活動結合節能減碳、社區關懷與防詐宣導，期望發揮保險永續金融影響力，跨界號召更多夥伴永續未來。

中國信託 中信 產險
相關新聞

台新新光投信合併！目標鎖定兆元資產規模 董事長曝上任首要3件事

台新新光金控今年7月24日正式合併後，旗下子公司整合進度邁出第一步，台新投信與新光投信今（24）日完成合併程序，成為金控...

限貸令衝擊！今年首季一般房貸利率升到2.6% 創金融海嘯以來新高

根據不動產資訊平台顯示，不包含優惠房貸的一般房貸利率，今年第1季平均新增房貸的平均利率為2.6%，寫下金融海嘯後的新高，...

10月M1B及M2年增率分別下降至4.84%及5.04% 呈「雙降」走勢

央行今公布10月日平均貨幣總計數M1B及M2年增率，分別下降為4.84%及5.04%，呈「雙降」走勢，主要係放款與投資年...

陽信銀起家厝士林分行遷址開幕 斥資4.46億元購入、含金量高

陽信銀行今年斥資4.46億元買下台北市士林夜市口「圓山一號院」三間店面，打通共約220坪，做為新的士林分行，24日正式遷...

富邦人壽加入165反詐騙系統平台 「指定聯絡人」服務降低詐騙風險

詐騙手法不斷翻新，金融機構成為防詐的重要前線，富邦人壽積極強化防詐機制，經過5個多月與警政署密切溝通配合，在今日加入內政...

電子六哥淨零策略升級 攜手供應鏈共創永續生態

DIGITIMES分析師余佩儒今（24）日指出，台灣「電子六哥」在淨零路徑上迎來策略升級，從自身提高綠電導入比占，到共創...

