上詮法說會／FAU 產品將於明年開始貢獻營收

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

上詮（3363）24日參加櫃買中心舉辦之法人說明會，公司表示今年研發重心放在將FAU直接整合到 IC/SiPh 上，客戶在應用上將會以1.6T層級為主。FAU目前可以分為三種產品，LPO、CPO Switch及CPO XPU，LPO將會最快發酵，CPO則是未來主軸。

公司指出，LPO FAU產品在今年第4季將會進入到量產驗證階段，明年預期將會開始貢獻營收，同時還會帶動原先光纖線材產品的成長。而隨著資料傳輸需求增長，芯數必須隨之增加，從20、40到80芯，其製程難度會大幅提升，因此單價將會呈現非線性的高速成長。

而為了應對客戶需求，公司於今年六月在泰國設立子公司，預期將在明年第1季開始量產；同時公司也會繼續投入資金購買設備及建置自動化產線，預期明年全年資本支出將達17.5億，因此將會進行10,000張現金增資，籌措擴產資金。

而針對CPC及CPO產品是否會互相競爭，公司表示兩項產品的應用場景不盡相同，客戶要求較低或是傳輸距離較短時就會以CPC為主，CPO產品則是以低延遲、高速、長距離傳輸為主，兩者更像是互補關係。

上詮第3季營收5.08億，季減13%，年增33%，毛利率24%，季增4個百分點，年增10個百分點，稅後純益2,100萬，季增24%，較去年由虧轉盈，EPS 0.2元。

