熱錢出走 新台幣連10貶進逼31.5元關卡

中央社／ 台北24日電

熱錢不改匯出步調，新台幣跌勢難止，今天收盤收在31.447元，小貶1.7分，匯價連10黑且續創近7個月新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額爆出23.08億美元的巨量。11月以來，新台幣已經貶掉近7角，距離31.5元整數關卡，僅剩一步之遙。

台灣今天股匯走勢脫鉤，台股開高後漲勢震盪收斂，上下波動近282點，加權指數終場收26504.24點，上漲69.3點。

台股收小紅，但外資繼續提款台股，繼上週五賣超915.36億元，創史上第4大賣超金額後，今天再砍299.56億元。

外匯交易員直言，外資上週五大砍台股，台灣上演股匯雙殺，但外資龐大賣超量能尚未於匯市消化完畢，今天繼續匯出，也是推動新台幣貶值的關鍵因素；儘管出口商陸續進場拋匯，畢竟趨貶方向明確，距離月底還有時間，阻貶力道有限，終場仍以小貶作收。

新台幣兌美元今天開盤價直接站到31.41元，早盤隨著台股開高，匯價一度走升至盤中高點31.395元，隨後因外資持續出走、美元維持強勢格局，打壓新台幣走勢，盤中最低觸及31.48元。

外匯交易員直言，雖然有不少出口商進場拋匯，央行也提供流動性，但整體亞幣都偏弱的情況下，新台幣終場仍以小貶作收。

外匯交易員分析，上週聯準會官員釋出鴿派訊號，一度提振金融市場士氣，但隨後也有官員表達鷹派立場，由於美國經濟數據受到干擾，聯準會12月貨幣政策充滿未定數，令美元指數獲得支撐，站到100之上，亞幣持續承壓。

央行統計，今天美元指數小升0.1%，主要亞幣跌多漲少，除了人民幣微升0.05%，其餘多走弱，新台幣貶0.05%，韓元下跌0.06%，日圓貶值0.08%。

新台幣 外匯市場
