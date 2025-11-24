把握降息前高利機會 安泰銀推美元5.0%定存專案

美國聯準會於9月FOMC會議重啟降息，開啟新一輪降息循環，安泰銀行（2849）針對新專業投資人特別推出美元9個月期5.0%及新台幣12個月期1.8%優利定存專案，美元最低承作金額50萬美元，最高可存100萬美元；新台幣最低1,000萬元，最高可存5,000萬元。

此外，安泰銀行亦針對一般理財客戶同步推出美元及台幣6個月期優利定存專案，美元只要1萬美元，最高可享4.2%；新台幣50萬元，最高可享1.73%優惠利率。

安泰銀行表示，在降息循環啟動之際，協助客戶透過「本金保障」與「固定收益」兼具的定存方案，穩健提升資產報酬。

此外，安泰銀行建議客戶可利用每周一、三的「安泰優匯日」活動，新資金存入並透過網/行銀通路以新台幣兌換美元享受4分匯率優惠，再加入美元定存專案，可同時享受匯率利率雙重優惠，不但降低幣別配置的成本，同時可享有未來6或9個月穩定的收益。