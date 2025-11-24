LINE Pay Money電子支付12月3日上線 用戶需重新驗證身分後啟用

最大行動支付業者 LINEPAY（7722）24日宣布子公司連加電子支付服務「LINE Pay Money」將於12月3日下午3時正式上線，用戶只需將App更新至最新版本，服務上線日就可開通成為「LINE Pay Money」電子支付會員，一站享受儲值、轉帳、支付、乘車、繳費等完整功能，服務體驗全面進化。

LINE Pay表示，服務開啟時，現有LINE Pay用戶只要備妥身分驗證資料，完成金融驗證，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員，繼續使用各項電子支付功能，包含：

1. 好友轉帳：可透過LINE好友、LINE聊天室即時轉帳、紅包發送。

2. 儲值與生活繳費：連結銀行帳戶進行儲值與消費；透過LINE Pay Money帳戶繳交水電、瓦斯、停車等生活費用。

3. 交通服務：使用乘車碼搭乘捷運等交通工具。

所有「轉帳、儲值、支付」等功能不變、服務無縫接軌，流程體驗更順暢，用戶可持續享有「我LINE Pay給你」的便利日常。

LINE Pay Money將全面整合LINE Pay生態圈優勢，開通後為會員帶來更完整一致的支付體驗，包括支援LINE POINTS點數，可累積與使用LINE POINTS點數，享受多元回饋。以及優惠券與各項行銷活動，可搭配既有LINE Pay優惠券活動，支付折抵更有感，及參與LINE Pay各式行銷活動如「天天LINE Pay」、「幸運轉轉樂」、「任務牆」等活動，享受各項回饋；信用卡將無縫移轉，用戶開通為LINE Pay Money帳戶會員後，已綁定LINE Pay的本人信用卡資訊將無縫移轉至電支服務中，無需再重新綁定，即可繼續以信用卡於全台超過65萬處的LINE Pay支付據點使用。