限貸令衝擊！今年首季一般房貸利率升到2.6% 創金融海嘯以來新高

根據不動產資訊平台顯示，不包含優惠房貸的一般房貸利率，今年第1季平均新增房貸的平均利率為2.6%，寫下金融海嘯後的新高，比較特別的是房貸利率通常跟央行升息有關，但過去這段時間利率已經沒有調升，但新增房貸的利率較2024第2季仍增加了0.24個百分點。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波利率增加，主要是在2024年第3季開始緊縮房貸政策導致，反映市場資金緊縮導致房貸出現排撥等現象，房貸市場供不應求。

不過，曾敬德指出，即使央行沒有繼續升息，但一般房貸利率仍向上攀升，所幸網銀、壽險等非銀行體系也加入房貸市場，近期房貸利率表現已經趨於平穩。

若以區域來看，都普遍出現上漲跡象，新北市由去年第3季的2.39%、房貸利率增加到今年首季的2.6%，台北市則由2.37%增加到首季的2.59%，台中市則由2.39%、增加到首季的2.6%，高雄市從2.43%、增加到2.64%，即使新竹地區也平均在2.6%以上。

曾敬德表示，由於一般房貸常見利率在2.5%起跳，另外針對名下已經有房貸的因為差別利率的訂價政策，導致一般的房貸利率平均達到2.6%。

他建議，首購民眾現在政府對於新青安政策仍鼓勵，有需要的還是在到期前可以考慮，都會比現在的房貸利率划算。