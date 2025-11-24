10月M1B及M2年增率分別下降至4.84%及5.04% 呈「雙降」走勢

央行今公布10月日平均貨幣總計數M1B及M2年增率，分別下降為4.84%及5.04%，呈「雙降」走勢，主要係放款與投資年增率下降。累計本年1至10月平均M1B及M2年增率分別為3.3%及4.44%。

10月底全體貨幣機構放款與投資月增率(以成本計價)為0.33%；年增率由上月底之6.02%降為5.97%，主要係對公營事業、政府及民間部門債權年增率均下降。若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列之催收款及轉銷呆帳金額，則調整後全體金融機構放款與投資年增率為6.12%，低於上月底之6.22%。