台新新光投信合併！目標鎖定兆元資產規模 董事長曝上任首要3件事
台新新光金控今年7月24日正式合併後，旗下子公司整合進度邁出第一步，台新投信與新光投信今（24）日完成合併程序，成為金控整合後，首家完成合併的子公司。合併後台新投信為存續公司，資產管理規模（AUM）一舉達新台幣5300億元，排名升至全台第九大投信，目標直指兆元級資產規模。
台新新光金控董事長吳東亮表示，政府全力推動亞洲資產管理中心與資本市場國際化政策，留財引資方向愈來愈明確，「給我們看到更大市場。」而台新投信合併後擠入前十名，「未來不只要變大，更要變得更強壯。」
台新金控財務長賴昭吟將出任台新投信董事長。她指出，上任首要3件事，包括擴大徵才，雙方合併後員工人數約200多人，未來將號召更多資產管理界好手加入，初步鎖定投研好手與業務人才。其次，台新投信要推出更多創新、符合市場趨勢的理財商品，最後是積極發展全權委託業務，目標是「資產規模破兆元」。
投信副董事長林尚愷則說，兩家投信整合後，在資產管理、商品研發、通路布局、風險控管等領域的優勢將迅速融合，壽險部分的資金也勢必會挹注到投信代操。未來將全力強化全權委託、主被動型ETF、共同基金等業務線，希望在2027年能達成任務目標。
投信總經理葉柱均補充，截至今年9月底，台新投信在國內貨幣市場基金已達1600億元，連續七年穩居業界龍頭。未來將結合集團資源，積極拓展機構法人、高資產族與企業的全權委託業務，提供差異化的投資策略，同時提升金控整體投資收益。
