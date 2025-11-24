快訊

大陸施壓高市早苗「台灣有事論」 美學者揭真實目的：日本無須讓步

「台灣第一美女」蕭薔慈善年曆30年 22吋「性感腰精」驚人狀態曝光

大陸對高市怒火燒向「台日交流協會」 央視發文警告：軟骨頭媚日

聽新聞
0:00 / 0:00

台新新光投信合併！目標鎖定兆元資產規模 董事長曝上任首要3件事

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新投信與新光投信今（24）日完成合併程序資產管理規模（AUM）一舉達新台幣5300 億元，金控董事長吳東亮（左四）表示，目標直指兆元級資產規模。圖／台新投信提供
台新投信與新光投信今（24）日完成合併程序資產管理規模（AUM）一舉達新台幣5300 億元，金控董事長吳東亮（左四）表示，目標直指兆元級資產規模。圖／台新投信提供

台新新光金控今年7月24日正式合併後，旗下子公司整合進度邁出第一步，台新投信與新光投信今（24）日完成合併程序，成為金控整合後，首家完成合併的子公司。合併後台新投信為存續公司，資產管理規模（AUM）一舉達新台幣5300億元，排名升至全台第九大投信，目標直指兆元級資產規模。

台新新光金控董事長吳東亮表示，政府全力推動亞洲資產管理中心與資本市場國際化政策，留財引資方向愈來愈明確，「給我們看到更大市場。」而台新投信合併後擠入前十名，「未來不只要變大，更要變得更強壯。」

台新金控財務長賴昭吟將出任台新投信董事長。她指出，上任首要3件事，包括擴大徵才，雙方合併後員工人數約200多人，未來將號召更多資產管理界好手加入，初步鎖定投研好手與業務人才。其次，台新投信要推出更多創新、符合市場趨勢的理財商品，最後是積極發展全權委託業務，目標是「資產規模破兆元」。

投信副董事長林尚愷則說，兩家投信整合後，在資產管理、商品研發、通路布局、風險控管等領域的優勢將迅速融合，壽險部分的資金也勢必會挹注到投信代操。未來將全力強化全權委託、主被動型ETF、共同基金等業務線，希望在2027年能達成任務目標。

投信總經理葉柱均補充，截至今年9月底，台新投信在國內貨幣市場基金已達1600億元，連續七年穩居業界龍頭。未來將結合集團資源，積極拓展機構法人、高資產族與企業的全權委託業務，提供差異化的投資策略，同時提升金控整體投資收益。

台新新光金控 董事長 資本市場
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

正式分手了！輝達落腳北士科 李四川曝今與新壽簽解約塗銷土地

台新投信資產躋身前十大、挑戰兆元規模 台新新光金投信子公司完成合併

台新新光金投信子公司完成合併 吳東亮：進入「多引擎」發展階段

最牛一輪／京元電夯 台新53火熱

相關新聞

台新新光投信合併！目標鎖定兆元資產規模 董事長曝上任首要3件事

台新新光金控今年7月24日正式合併後，旗下子公司整合進度邁出第一步，台新投信與新光投信今（24）日完成合併程序，成為金控...

限貸令衝擊！今年首季一般房貸利率升到2.6% 創金融海嘯以來新高

根據不動產資訊平台顯示，不包含優惠房貸的一般房貸利率，今年第1季平均新增房貸的平均利率為2.6%，寫下金融海嘯後的新高，...

10月M1B及M2年增率分別下降至4.84%及5.04% 呈「雙降」走勢

央行今公布10月日平均貨幣總計數M1B及M2年增率，分別下降為4.84%及5.04%，呈「雙降」走勢，主要係放款與投資年...

陽信銀起家厝士林分行遷址開幕 斥資4.46億元購入、含金量高

陽信銀行今年斥資4.46億元買下台北市士林夜市口「圓山一號院」三間店面，打通共約220坪，做為新的士林分行，24日正式遷...

富邦人壽加入165反詐騙系統平台 「指定聯絡人」服務降低詐騙風險

詐騙手法不斷翻新，金融機構成為防詐的重要前線，富邦人壽積極強化防詐機制，經過5個多月與警政署密切溝通配合，在今日加入內政...

電子六哥淨零策略升級 攜手供應鏈共創永續生態

DIGITIMES分析師余佩儒今（24）日指出，台灣「電子六哥」在淨零路徑上迎來策略升級，從自身提高綠電導入比占，到共創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。