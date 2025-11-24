AIA 友邦推雙選擇權商品 兼顧保障與資產傳承

快訊

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
AIA友邦人壽推出創新雙選擇權設計商品，保戶可依需求選擇「教育基金選擇權」或「守護基金選擇權」，靈活規劃人生財務藍圖。聯合報系資料照
面對現代家庭對教育與退休規劃日益重視的趨勢，友邦人壽推出具有保障深意的「友邦人壽鍾愛一生美元利率變動型還本終身保險」商品，以創新「雙選擇權」設計，讓保戶可依需求選擇教育基金選擇權或守護基金選擇權，同時兼顧保障與資產傳承，協助保戶從教育、創業、退休到財富傳承，靈活規劃人生財務藍圖。

友邦人壽總經理侯文成表示，傳統保險的核心在於風險轉嫁，當意外或損失發生時，保險公司承擔財務風險，保障客戶安全。然而，在快速變動的時代，保險必須進化。未來式保險觀強調，在風險管理的基礎上，如何創造出自益與他益的價值，讓保險不僅是保障，更成為資產配置與長期財務策略的重要一環。

因此，保險不再只是「萬一」的防護，而是「一定」的人生規劃支持。「鍾愛一生」透過雙選擇權設計，讓保戶依需求靈活規劃。若目標是孩子教育計畫，可選擇「教育基金選擇權」，在重要學習階段提供穩定資金支持。

若希望為孩子儲備創業或追夢基金，則可選擇「守護基金選擇權」，協助他們在人生關鍵時刻擁有資金後盾。除此之外，「鍾愛一生」也適合為自己規劃，透過「守護基金選擇權」設定退休前的生活補貼、旅遊基金或健康照護預備金，讓未來生活更加悠遊自在。

以「教育基金選擇權」為例，家長（要保人）可預先設定孩子(被保險人與生存保險金受益人)在保險年齡12歲、18歲或24歲等重要學習階段開始，每年領取生存保險金至29歲。

若家長認為孩子不需要教育基金保障，則可在生存保險金領取前，申請改選「守護基金選擇權」，改為於保險年齡30歲、40歲或50歲等壯年時期，領取一次性給付之生存保險金，給孩子作為未來創業、結婚或退休的資金使用。

而「守護基金選擇權」的彈性，更適合以自己為被保險人進行規劃。只要選擇希望在自己的保險年齡30歲、40歲、50歲、60歲、70歲或75歲等人生重要階段，領取一次性給付之生存保險金，作為退休前的生活補貼、旅遊基金，甚至是健康照護的預備金。

「鍾愛一生」另一個獨特優勢在於，即使領取完生存保險金後，保障仍持續增值。當被保險人在契約有效期間內身故，身故保險金將依契約約定完整傳遞給指定受益人，確保家人擁有一筆可預期、可控制的財務後盾，延續愛與資產的價值。

