陽信銀起家厝士林分行遷址開幕 斥資4.46億元購入、含金量高

陽信銀行今年斥資4.46億元買下台北市士林夜市口「圓山一號院」三間店面，打通共約220坪，做為新的士林分行，24日正式遷址開幕，此為陽信全台百餘間分行中最「貴」的分行，總經理丁偉豪表示，舊址大北路的士林分行屹立55年，是陽信「起家厝」，現在將以更寬敞空間服務客戶。

陽信士林分行遷移至士林區基河路35號，今舉行開幕儀式，包括中小企業信保基金董事長魏明谷及總經理郭裕信，士林區長林士斌、以及在地民代、金融同業出席。

丁偉豪致詞時表示，今天是該行歷來喬遷分行最熱鬧一次，經過半年努力籌備順利開業，原址大北路的士林分行為陽信前身陽明山信用合作社的起家厝，迄今55年，董事長陳勝宏掛念原行舍面寬臨路太小，深感對客戶不好意思，因此日以繼夜尋覓新據點，此地又距離原分行僅400公尺，將繼續以更寬敞空間服務客戶。

丁偉豪指出，陽信是首批獲准由信用合作社改制為商業銀行的機構之一，改制後積極配合政府政策，先後併購員林信合社、屏東二信及台南五信。而陽信前身陽明山信合社當時是全國經營最好，員工曾一年領40個月獎金，羨煞外界。

丁偉豪說，現在陽信總資產已從2,000億成長到8,000億，淨值560億，存款規模7,000億，授信品質在同業平均以上，前十月盈餘52.5億元，全年60億沒問題，他希望將現存8億元逾期放款全數打銷，「逾放一塊都沒有，這是我們的目標」。他也喊出目標五年內總資產達一兆，世界千大銀行排名從現在632名前進到600名之內。

丁偉豪提到，限貸令造成有些客戶在大銀行借不到錢，但陽信對長期往來客戶會空出額度，不接新客戶就是要照顧忠誠客戶，他強調倘資金緊仍會努力增加存款，在法規內空出額度，與客戶一起向前行。

郭裕信則稱讚陽信董座陳勝宏眼光精確，不論民權西路總部或新士林分行，土地購入後都已經獲利。士林分行面寬臨路從6米擴增為20米，距離舊址僅400公尺，正是因陽信客戶黏著度高而不搬遷太遠。他強調，信保基金作為中小企業最堅實後盾，目前專案平均保證達八成，且對銀行風險資產可打兩折，有助提升資本適足率及資本使用效率。