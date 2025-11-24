數位轉型 外銀：近7成企業視基礎設施為首要驅動力

快訊

中央社／ 台北24日電

全球供應鏈正因數位化快速轉型，渣打銀行今天指出，近7成全球企業認為雲端運算架構的基礎設施，是未來3到5年數位轉型的首要驅動力，人工智慧（AI）及數位資產分居第2、3位。

渣打集團今天公布「貿易的未來︰數位化」報告，結果顯示，近6成企業認為，缺乏系統互通性和整合性是實現貿易數位化的最大障礙；而跨境法規監管與實施方面的挑戰，也是企業擔心數位化難以全面拓展的主要因素。

渣打集團全球交易銀行部門負責人史匹格（MichaelSpiegel）觀察，全球貿易正經歷一場深層變革，企業的優先考量在於互聯互通的數據流、合規性和一致性，並以負責任且高效的AI和數位資產作為基礎。當這些基礎穩固時，就能加速創新並維持全球價值鏈快速成長，企業也能做出更明智的決策，促使跨境貿易更加便利、智慧及永續。

調查指出，AI與數位資產等新興技術話題持續受到關注，企業領袖在短中期內更重視建立穩固的基礎設施，對於前3大數位化驅動因素，高達68%受訪者將雲端運算基礎設施列入，55%提到了AI，50%看好數位資產潛力。渣打認為，調查反映了企業的務實作法，必須先確保基礎設施，才能透過新興科技擴大規模並創造價值。

調查發現，近8成受訪企業正與第三方合作推動數位化，以克服勞動力短缺、成本高昂等難題；同時，1/5受訪企業已將數位轉型工作完全外包給第三方，另近3/5受訪企業採用混合模式，從而提升營運效率。

渣打國際商業銀行企業暨投資銀行事業總處負責人朱佳玲說明，複雜多變的貿易條件正在重塑企業競爭格局，企業不斷尋找新的貿易模式，以讓供應鏈來源更加多元化，並透過自動化與數位化提升效率。

朱佳玲指出，數位化已不再是一個選擇題，而是企業能否脫穎而出的關鍵因素；此次調查顯示逾8成企業希望往來銀行能就創新科技和數位資產的應用提供建議，突顯各方需要攜手合作，才能全面釋放數位化貿易的潛力，確保數位創新惠及每位市場參與者。

渣打集團「貿易的未來︰數位化」調查報告是委託凱度全球線上調查，於今年7月至8月初，針對1200名年收入超過2.5億美元的跨國企業高階主管及主要貿易融資決策者進行線上調查，調查範圍涵蓋4大關鍵產業及17個市場。

相關新聞

陽信銀起家厝士林分行遷址開幕 斥資4.46億元購入、含金量高

陽信銀行今年斥資4.46億元買下台北市士林夜市口「圓山一號院」三間店面，打通共約220坪，做為新的士林分行，24日正式遷...

富邦人壽加入165反詐騙系統平台 「指定聯絡人」服務降低詐騙風險

詐騙手法不斷翻新，金融機構成為防詐的重要前線，富邦人壽積極強化防詐機制，經過5個多月與警政署密切溝通配合，在今日加入內政...

電子六哥淨零策略升級 攜手供應鏈共創永續生態

DIGITIMES分析師余佩儒今（24）日指出，台灣「電子六哥」在淨零路徑上迎來策略升級，從自身提高綠電導入比占，到共創...

星廚陳建太郎掌杓 遠銀米其林饗宴掀起「川風」

當全球話題圍繞著「川」勢不減，遠東商銀（2845）也在這個「川味」當紅的時刻端出最具火候的一場饗宴，遠東商銀2025年度...

土地銀行洛杉磯分行遷新址 持續深耕美國市場

土地銀行洛杉磯分行為土地銀行設立之首家海外據點，自民國1997年9月開業以來，深耕美國當地市場，廣受臺商與僑界肯定，秉持...

輝達確定落腳北士科T17、T18 吳東亮：盼給新壽最大肯定

為使輝達台灣總部順利落腳北士科T17、T18基地，新光人壽董事會通過與台北市政府合意解約，市府應給付先前支出的相關成本，...

