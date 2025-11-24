富邦人壽加入165反詐騙系統平台 「指定聯絡人」服務降低詐騙風險

詐騙手法不斷翻新，金融機構成為防詐的重要前線，富邦人壽積極強化防詐機制，經過5個多月與警政署密切溝通配合，在今日加入內政部警政署165反詐騙系統平台，成為壽險業首家與警政機關合作導入該系統的公司。更推出「指定聯絡人」服務，落實公平待客與高齡友善。

富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦壽致力成為守護社會安全與客戶財產之積極行動者，透過公私協力機制，整合資源、共享資訊、強化宣導，能有效提升防詐意識與應變能力，而「指定聯絡人」服務，亦呼應金管會防詐政策方向，富邦人壽積極響應，打造有溫度的防詐機制。

165反詐騙系統平台啟用即時連線後，凡客戶臨櫃辦理與金流相關的業務（如：申請保單借款、解約等），可即時透過連線查詢機制，即時精準評估客戶是否為潛在詐騙受害人，一旦出現警示訊息，即刻加強關懷提問，關心客戶資金用途，對於疑似遭詐的客戶，啟動警民合作阻詐機制，協助保全客戶資產，阻斷詐團金流，在詐騙發生前先行防堵。

自民國113年起，富邦人壽全台客戶服務櫃檯，已成功阻詐保全客戶資產逾新台幣2700萬元。

至於「指定聯絡人」服務，如同是為保單設定「緊急聯絡人」，當保戶為65歲（含）以上且保單有牽涉資金變動的三種重大決定，第一、保單解約、第二、部分提領，第三，保單借款。將立即啟動通知。此外，當保戶未滿65歲且辦理上述業務達一定金額時，也會啟動通知，讓防詐更全面。