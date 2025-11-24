電子六哥淨零策略升級 攜手供應鏈共創永續生態

DIGITIMES分析師余佩儒今（24）日指出，台灣「電子六哥」在淨零路徑上迎來策略升級，從自身提高綠電導入比占，到共創供應鏈減碳。探究背後重要驅動因子為電子六哥的溫室氣體排放戰場將移轉到範疇三，隨著供應鏈壓力與品牌客戶要求，以及預期未來金管會將分階段要求揭露範疇三排放量，企業揭露範疇三溫室氣體排放量將漸成為顯學。

電子六哥包括：鴻海、廣達、緯創、和碩、仁寶、英業達，是全球ICT供應鏈的重要夥伴，電子六哥不僅已設定2050年淨零目標，更將2030年階段性減碳目標從範疇一、二，延伸到範疇三供應鏈端。其中又以緯創最具企圖心，規劃提前於2030年達成RE100，且2024年再生能源占比更位居電子六哥首位，再生能源佔比達74.74%，其次為鴻海67.38%。

隨著電子業者逐漸揭露範疇三溫室氣體排放數據，並逐步增加涵蓋類別與涵蓋率，若納入範疇三，電子六哥範疇三溫室氣體排放量成為最大排放來源，2024年緯創、英業達、和碩、鴻海溫室氣體排放量皆有8~9成來自範疇三。

為降低範疇三溫室氣體排放量，電子六哥供應鏈減碳涉及永續供應鏈與循環經濟／綠色產品議題。一方面，鴻海、緯創、仁寶、英業達在永續供應鏈管理上，已從供應商稽核，往協助供應鏈建構永續發展能力發展；另方面，由於全球政策法規與品牌業者驅動再生料使用需求，材料循環成為電子業的重要減碳作法，具體體現在提高再生材料使用比例。

隨著碳管理議題漸受關注，鴻海、緯創、仁寶皆已積極規劃與實施內部碳定價，逐步從影子價格走向內部碳費機制。鴻海和緯創始於2023年開始規劃並試行，為電子六哥中最積極的兩家業者，雖現在處於試點階段，但未來試圖從試點走向擴大據點、跨區碳定價，最終達到全面實施碳定價的長期目標。

余佩儒觀察，在綠能新事業的發展上，電子六哥皆從既有事業延伸技術創新路徑布局，聚焦AI伺服器需求，廣達旗下雲達、緯創旗下緯穎、英業達和鴻海皆投入液冷散熱技術，後進者和碩、仁寶亦積極投入AI伺服器布局；緯創、鴻海和仁寶則同時挖掘新興綠能商機的潛力，包括綠資源、再生能源和儲能、永續雲數位平台。