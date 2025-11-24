星廚陳建太郎掌杓 遠銀米其林饗宴掀起「川風」

當全球話題圍繞著「川」勢不減，遠東商銀（2845）也在這個「川味」當紅的時刻端出最具火候的一場饗宴，遠東商銀2025年度的品牌盛事「遠銀米其林饗宴」日前在台北遠東香格里拉飯店圓滿落幕，邀請米其林星級名廚與遠東商銀頂級貴賓齊聚，趁勢預告遠東商銀未來財管之路，使這場「川」勢非凡的聚會別具意義。

「遠銀米其林饗宴」邁入第15年，已成為金融業中最具代表性的高端品牌活動之一，歷年皆精心安排米其林星級名廚或遠東飯店的名廚為VIP貴賓提供專屬的異國料理，展現遠東商銀對財富管理服務及客戶體驗的重視與用心。今年特別邀得榮獲《新加坡米其林指南》一星榮譽的日本名廚——陳建太郎主廚親臨掌杓，以川菜為靈魂、融合日式匠心與歐式美學，帶來跨文化的極品美饌。

出身傳奇名廚世家的陳建太郎主廚，是「日本川菜之父」陳建民之孫、電視料理鐵人陳建一之子。其家族自1958年創立「四川飯店」以來，傳承超過半世紀的中華料理精神，並屢獲日本政府「現代の名工」、「黃綬褒章」等殊榮。陳建太郎以現代手法演繹傳統中華川菜料理與日本料理美學，為遠東商銀VIP貴賓帶來獨樹一格的味覺享受；此次也是遠東商銀籌辦以來首次以中式料理舉辦米其林，期能藉由傳統與創新結合，帶給客戶全新味蕾衝擊。

當晚活動由遠東商銀總經理周添財帶領財富管理團隊共同舉杯揭幕，現場舞台以古風燈籠、花藝與光影設計呼應品牌精緻氛圍。「川劇變臉」演出掀起驚呼聲不斷，隨後知名歌手林凡登場，以溫暖、清亮、細膩且富有情感的聲線詮釋經典情歌，為夜晚增添浪漫色彩。此外活動並結合茶席品茗、糖葫蘆體驗、吉祥結手作及趣味骰子互動，讓來賓從味覺到感官都沉浸於遠東商銀專屬的品牌體驗。

周添財表示，回顧今年，遠東商銀在各方面都繳出亮眼的成績，在專業機構及國內外知名雜誌評選中，獲得多項財富管理、ESG永續、數位創新及品牌形象等大獎，近期更榮獲「台灣企業永續獎」、「台灣100大永續典範企業」以及「臺灣證券交易所公司治理評鑑前5%。這些都是遠東商銀在穩健體質與創新策略上的實力展現，這些榮譽不僅屬於遠東商銀，更屬於一路陪伴我們的每一位客戶。

遠東商銀表示，自2020年成立家族辦公室以來，不只是資產管理者，更從資產傳承、股權移轉，到不動產重估、境內外稅務規劃等，持續以「以客為尊」的核心理念，希望客戶獲得一站式的服務。遠東商銀不是在銷售產品，而是給專業的解方，更是家族治理的夥伴。未來除了將現有最高VIP星等升級外，並計畫結合家辦專屬3W策略：Wealth（財富）、Well-being（幸福）、Welfare（社會福祉）與各項數位科技應用，提供更頂級的尊榮財富管理服務。