土地銀行洛杉磯分行遷新址 持續深耕美國市場

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
土地銀行洛杉磯分行遷新址。土地銀行／提供
土地銀行洛杉磯分行遷新址。土地銀行／提供

土地銀行洛杉磯分行為土地銀行設立之首家海外據點，自民國1997年9月開業以來，深耕美國當地市場，廣受臺商與僑界肯定，秉持穩健經營方針，各項業務表現穩定成長，資產品質良好。因原行舍大樓改建，將自2025年11月24日遷至新址賡續提供優質的金融服務。

土地銀行洛杉磯分行營業新址位於515 South Flower Street, Suite 2350, Los Angeles, CA 90071, U.S.A.，服務電話為(1)213-532-3789。該大樓位處洛杉磯市中心金融核心區，交通便捷，國際知名金融機構林立，利於服務在地客戶及拓展業務。

土地銀行洛杉磯分行營業項目包括存款業務、放款業務、外匯業務(包含：進口、出口及匯兌業務)及國際金融業務，遷址後將持續提供客戶優質金融服務，為土地銀行深耕美國當地市場。

