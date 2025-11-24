輝達確定落腳北士科T17、T18 吳東亮：盼給新壽最大肯定

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新新光金控董事長吳東亮（右四）今天主持旗下子公司首家完成合併的台新投信與新光投信合併茶會。台新投信為存續公司，合併後資產規模（AUM）達5,300億元，躍升市場第九大投信，目標將挑戰成為資產規模逾兆元的投信公司。記者林俊良／攝影
台新新光金控董事長吳東亮（右四）今天主持旗下子公司首家完成合併的台新投信與新光投信合併茶會。台新投信為存續公司，合併後資產規模（AUM）達5,300億元，躍升市場第九大投信，目標將挑戰成為資產規模逾兆元的投信公司。記者林俊良／攝影

為使輝達台灣總部順利落腳北士科T17、T18基地，新光人壽董事會通過與台北市政府合意解約，市府應給付先前支出的相關成本，根據台新新光金代新壽公告內容，T17、T18市有土地地上權，合計權利金總金額為幣44.02億元。台新新光金控董事長吳東亮24日受訪時表示，希望大家能給新光人壽最大肯定，一起協助將輝達留下來。

台新新光金控董事長吳東亮今日出席台新投信與新光投信合併茶會，會後受訪時談及T17、T18順利解約，他表示，樂見此事有個完美結局，要感謝市政府與市長給予肯定，但他也要幫新光人壽講幾句話，新光人壽成立了60年、一甲子，一直跟台灣民眾站在一起，念茲在茲就想著讓台灣如何有更佳發展，也希望大家能給新光人壽董監事、員工、魏董事長等最大肯定，他們真的很盡心，一起協助將輝達留下來，也期許台北市政府與輝達的談判順利成功，讓輝達能夠真正的就留在台灣，越快越好。

吳東亮也說，會與輝達持續合作，因為台新本來就是輝達的客戶，在台新的AI部門，兩、三年前就買了輝達的晶片用在「台新腦」，一直有在開發，也讓金融服務持續落地。

至於新光人壽與台新人壽合併進度，吳東亮表示，配合明年1月1日新會計制度實施，因此會如期讓兩家公司合併。

台新投信最新董事名單，包括賴昭吟（台新新光金控財務長）、林向愷（台新新光金控執行副總）、林宜靜（新光人壽資深副總）、王世聰（新光人壽資深副總）、劉燈城（台新投信董事）、陳柏如（台新銀行資深副總）、劉熾原（台新銀行資深副總），形成完整的「台新新光」整合團隊。

外界關注加入新光人壽兩位資深副總，是否代表未來投信會操作壽險資產？吳東亮說，亞資中心的成立需要政府的政策支持，資產管理亦要擴大，從金控的立場來看，整併之後金控規模達到8.4兆元，其中有一半是新光人壽，而新光人壽對台新投信會起到重要的發展助力，台新投信也能提供更多更好的服務，對資產規模的成長很重要，所以橫向的聯繫很重要，因此將新壽的主管納入董事名單。

台新新光金控 新光人壽 董事長

