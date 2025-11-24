快訊

子公司首合併 吳東亮：台新投信挑戰兆元規模

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
台新新光金控董事長吳東亮（右三）與新光人壽董事長魏寶生（右二），出席台新投信與新光投信合併茶會。記者林俊良／攝影
台新新光金控董事長吳東亮今天主持旗下子公司首家完成合併的台新投信與新光投信合併茶會。台新投信為存續公司，合併後資產規模（AUM）達5,300億元，躍升市場第九大投信，目標將挑戰成為資產規模逾兆元的投信公司。

台新投信25日召開董事會，推選賴昭吟擔任董事長，賴昭吟在台新新光金控服務逾30年，以紮實的財務能力及穩健領導風格著稱，專業涵養備受金融圈推崇。賴昭吟表示，合併後將整合雙方資源，並規畫擴大徵才，號召資產管理界好手加入，開發更多創新、符合市場趨勢的理財商品，積極發展全權委託業務，滿足不同投資人的需求，再加上集團資源與力量挹注，相信將加速達成資產規模逾兆元的投信公司。

投信副董事長林尚愷表示，兩家投信合併後將快速整合資產管理、產品研發、專業投資、通路布局及風險控管等領域的優勢，全力發展全權委託、主被動ETF及共同基金，積極響應主管機關推廣的亞洲資產管理中心政策，壯大台新投信的資產管理規模。

台新投信總經理葉柱均指出，統計至今年9月底，台新投信在國內貨幣市場基金規模逾1,600億元，連續七年穩居業界龍頭。台新投信身為金控的資產管理核心成員，未來將善用金控資源，爭取機構法人及高端客戶提供全權委託的服務，透過全權委託之方式，為客戶提供優質服務，並為金控創造更好的投資收益。

台新新光金控董事長吳東亮今天主持旗下子公司首家完成合併的台新投信與新光投信合併茶會致詞，挑戰兆元規模，台新投信資產躍升前十大。記者林俊良／攝影
台新投信新任董事長賴昭吟表示，合併後將整合雙方資源，並規畫擴大徵才，號召資產管理界好手加入，開發更多創新、符合市場趨勢的理財商品，積極發展全權委託業務，滿足不同投資人的需求。記者林俊良／攝影
台新投信新任董事長賴昭吟（左）、總經理葉柱均（左）。記者林俊良／攝影
台新新光金控董事長吳東亮今天主持旗下子公司首家完成合併的台新投信與新光投信合併茶會致詞，挑戰兆元規模，台新投信資產躍升前十大。記者林俊良／攝影
台新新光金控董事長吳東亮（中）今天主持旗下子公司首家完成合併的台新投信與新光投信合併茶會。記者林俊良／攝影
台新新光金控董事長吳東亮（右四）今天主持旗下子公司首家完成合併的台新投信與新光投信合併茶會。台新投信為存續公司，合併後資產規模（AUM）達5,300億元，躍升市場第九大投信，目標將挑戰成為資產規模逾兆元的投信公司。記者林俊良／攝影
台新投信25日召開董事會，推選賴昭吟擔任董事長，賴昭吟在台新新光金控服務逾30年，以紮實的財務能力及穩健領導風格著稱，專業涵養備受金融圈推崇。賴昭吟表示，合併後將整合雙方資源，並規畫擴大徵才，號召資產管理界好手加入，開發更多創新、符合市場趨勢的理財商品，積極發展全權委託業務，滿足不同投資人的需求。記者林俊良／攝影
