台新、新光投信合併躍居第9大 力拚資產規模破兆

台新金控與新光金控7月24日合併後，首宗子公司整合案今天由台新投信與新光投信打頭陣，正式完成合併程序，台新投信為存續公司，合併後資產規模新台幣5300億元，躍居台灣第9大投信公司；台新投信董事長賴昭吟今天喊出，未來「資產規模破兆不成問題。」

台新投信與新光投信今天舉行合併茶會，台新新光金控董事長吳東亮表示，台新金控與新光金控7月24日合併後，4大子公司包括人壽、銀行、證券、投信陸續依照進度進行合併，今天由投信打頭陣，象徵台新金控進入多引擎發展階段，接下來壽險預計明年1月1日完成合併。

吳東亮表示，政府正全力推動亞洲資產管理中心，資本市場國際化政策，留財引資的方向非常明確，台新投信合併後，資產規模達5300億元，擠進市場前10名，接下來不止要變大，還要變得更強壯。

台新投信今天召開董事會，推選現任台新新光金控財務長賴昭吟出任董事長。賴昭吟受訪表示，合併後，雖然台新投信離兆元資產規模還有一段距離，但公司有強烈企圖心，加上有集團資源挹注，對於未來成為兆元投信有信心，時間則會盡快。

賴昭吟今天提出台新投信合併後首要3件事，包括擴大徵才，雙方合併後員工人數約200多人，未來將號召更多資產管理界好手加入，初步鎖定投研好手與業務人才。其次，台新投信要推出更多創新、符合市場趨勢的理財商品，第3是積極發展全權委託業務。

台新投信副董事長林尚愷表示，2家投信合併後，將快速整合資產管理、產品研發、專業投資、通路布局及風險控管等領域優勢，全力發展全權委託、主被動ETF及共同基金，積極響應主管機關的亞洲資產管理中心政策，壯大台新投信資產管理規模。

台新投信總經理葉柱均指出，統計至今年9月底，台新投信在台灣貨幣市場基金規模逾新台幣1600億元，連續7年穩居業界龍頭。台新投信身為金控的資產管理核心成員，未來將善用金控資源，爭取機構法人及高端客戶提供全權委託服務，為客戶提供優質服務，也為金控創造更好投資收益。