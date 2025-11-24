萬事達卡：75%受訪者會綁定信用卡購物 以節省時間

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
萬事達卡組織表示，75%受訪者會綁定信用卡購物以節省時間。圖/萬事達卡提供
萬事達卡組織在最新的調查發現，信用卡辦卡動機在各世代之間大有差異，其中外送、串流平台回饋最受年輕族群青睞，中熟齡族最愛實體消費通路回饋，更有75%的受訪者會在購物網站綁定信用卡節省時間。

該調查發現，各年齡層在選擇申辦信用卡時所看重的回饋大有不同。18-30歲Z世代以數位生活服務、旅遊消費回饋為導向，格外重視海外旅遊消費高回饋（43%）、外送平台高回饋（20%）及影音串流高回饋（16%），顯示年輕族群在享受生活的同時，也善於透過消費回饋讓每筆消費更具性價比。

31-45歲中生代則更關注電商平台高回饋（57%）與百貨/購物中心高回饋（22%），其中更有34%中生代受訪者表示會特別申辦電商平台的聯名卡。

至於46-65歲熟齡族則更傾向實體消費通路回饋，57%受訪者表示會為超商和量販店的高回饋而辦卡，並且願意特別申辦量販店聯名卡（44%）及百貨/購物中心高回饋聯名卡（23%），反映出不同世代的辦卡動機各有差異。

萬事達卡調查顯示，台灣消費者日常最常使用信用卡的支付場境為電商網購（31%），同時消費者也習慣將信用卡資訊儲存或綁定於常消費的網站平台或購物APP， 75%受訪者會在購物網站綁定信用卡以節省時間，其中最常綁定於電商平台（57%）、超商APP（37%）及外送平台（31%），以追求更便捷的購物體驗。

此外，萬事達卡也發現年輕世代與中生代期待能在更多餐飲場景中使用信用卡來獲取便利與回饋，18-45歲受訪者不只期待能於平價餐館（47%）和小吃店（43%）使用信用卡，也希望夜市商圈（34%）及手搖飲連鎖店（30%）能導入信用卡支付。

而46-65歲熟齡族則展現出不同的需求面向，超過53%熟齡族受訪者期待醫療院所與診所刷卡，33%希望能在傳統生鮮市場刷卡，31%期望可以用信用卡支付搭乘捷運公車等交通費用，反映熟齡族更重視在健康照護、傳統市場以及交通服務場景上運用信用卡輕鬆支付。

