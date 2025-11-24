快訊

萬事達卡：9成卡友因高回饋辦卡 權益切換每周至少1次

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
萬事達卡表示，9成卡友因高回饋而辦卡，權益切換每周至少1次。圖/萬事達卡提供
萬事達卡表示，9成卡友因高回饋而辦卡，權益切換每周至少1次。圖/萬事達卡提供

萬事達卡組織今天發布「2025信用卡消費習慣調查」，其中在吸引受訪者申辦信用卡的原因調查上，結果有兩大發現，一為持卡人最看重高現金回饋或高現金點數回饋，占比高達九成，另一個則是消費者精打細算，超過四成的權益切換信用卡持卡人每周至少切換一次權益方案。

調查也發現，權益切換型高回饋信用卡持有者，他們會精打細算將刷卡回饋最大化，超過四成的持有者每週至少會切換一次權益方案。」

在上述吸引受訪者辦卡的原因調查上，辦卡因素其次為提供綁定電子支付消費高回饋（53%）以及提供回饋通路類別多（41%），遠遠領先於其他權益。在首刷禮偏好上，受訪者則顯得更為務實，最愛刷卡金（37%），其次為即享券或禮券（22%）。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，除了高達九成受訪者會為了特定消費類型的高回饋而申辦信用卡，調查結果也發現，以超商/量販店（55%）、電商平台（52%）、海外旅遊消費（35%）、加油站/電動車充電與換電服務（31%）及餐飲（31%）等場域回饋最受持卡人青睞。

陳懿文指出，其中更有60%消費者以「無腦刷」高回饋信用卡作為主力消費卡片，重視「簡單省時」一次涵蓋多數消費場景的回饋。

萬事達卡指出，今年1-9月台灣信用卡簽帳金額持續突破新高，較去年同期提升近6%，82%受訪者以信用卡作為日常生活的主要支付工具，更有超過五成民眾擁有三張以上日常實體使用或綁定其他支付工具的信用卡。此外，無論是超商量販、電商購物或是海外旅遊，消費者均積極善用信用卡權益以取得回饋，甚至會為了特定消費場域的高回饋而申辦信用卡。

信用卡

