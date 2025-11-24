輝達落地北士科 吳東亮：希望外界給予新壽肯定

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新及新光投信今日合併，台新新光金控董事長吳東亮受訪時表示，輝達（NVIDIA）順利落地北士科，希望外界給予新壽團隊肯定。記者藍鈞達／攝影
輝達（NVIDIA）順利落地北士科台新新光金控董事長吳東亮今（24）日表示，強調新光人壽過去在此案上的努力不應被忽略，並希望外界給予團隊肯定。

台新及新光投信今日合併，吳東亮是在受訪時做以上表示。吳東亮指出，新光人壽成立60年，一直是跟台灣民眾站在一起，念茲在兹的就是希望台灣更加發展，也因此這次讓輝達成功留在台灣，包括新壽董事長魏寶生跟全體員工「確實盡心協助」，希望社會可以給予更多理解。

他並表示，希望市政府跟輝達的談判能夠順利，讓他們能真正留在台灣。

吳東亮也說，新壽其實「本來就是輝達的客戶」，兩三年前就已購買輝達晶片、導入台新的AI模組並推動服務落地，雙方一直有在合作。

新壽董事會21日通過與台北市政府合意解約，市府應給付先前支出的相關成本，根據台新新光金代新壽公告內容，T17、T18市有土地地上權，合計權利金總金額為新台幣44.02億元。

至於台新新光金控後續合併進度，吳東亮說明，明年1月1日會正式合併壽險。

