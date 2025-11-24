PIMCO：不要只押寶黃金 大宗商品更能受惠於長期結構性利多

國際金價一度飆升至每英兩 4,300 美元以上後回落，成為市場焦點。品浩（PIMCO）建議投資人，不應僅關注短期波動的黃金價格，更應考慮支撐廣泛大宗商品市場的因素，因為不僅具吸引力的報酬潛力，也有助於協助分散投資組合的風險。

PIMCO董事總經理暨投資組合經理人薛爾納（Greg Sharenow）指出，雖然金價最近波動劇烈，但一年來的漲幅已超越美國S&P 500指數，主要受惠於央行購買及低利率環境，加上高淨值人士、主權財富基金、退休基金與散戶投資人對實體及金融黃金產品的需求驅動。

不過，薛爾納指出，黃金並非唯一具吸引力的實質資產。2020年以來，廣泛大宗商品表現優於固定收益，僅略低於全球股票及非科技類美股，且波動更低。支撐大宗商品的結構性趨勢包括綠色能源轉型、人工智慧（AI）浪潮、商品製造商的資本配置行為轉變、地緣政治風險升高等。

薛爾納表示，在需求方面，AI推動全球經濟轉型，正帶動對資料中心、公用事業及能源基礎設施進行大規模擴建，進而增加對工業金屬及傳統與再生能源的龐大需求。

在供給方面，薛爾納指出，全球對工業金屬與傳統能源的投資已連續多年下降，礦業開發周期延長、資本支出低迷，加上能源公司更傾向資本回饋而非增產，限制了供應增長。同時，關鍵原物料供應與運輸地區的地緣政治不確定性居高不下，這一長期因素往往支撐大宗商品提供，但也可能帶來更高波動。

薛爾納表示，投資人如果希望維持購買力並分散投資組合，廣泛大宗商品配置較單純持有黃金更具吸引力。廣泛大宗商品與固定收益資產相關性極低，對通貨膨脹的敏感度高，因而可作為穩健的通膨避險工具。結構性因素預計將持續存在，為未來數年的大宗商品投資提供支撐。