台新新光投信子公司完成合併、賴昭吟擔任董事長 目標挑戰兆元規模

台新投信24日召開董事會，並推選賴昭吟擔任董事長。台新投信與新光投信正式完成合併程序，是台新新光金控首家完成合併的子公司。台新投信為存續公司，合併後資產規模達新台幣5,300億元，躍升市場第九大投信，也喊出目標要挑戰成為資產規模逾兆元的投信。

賴昭吟在台新新光金控服務逾30年，以紮實的財務能力及穩健領導風格著稱，專業涵養備受金融圈推崇。賴昭吟表示，對於成為兆元投信有信心，合併後將整合雙方資源，持續延攬優秀的人才，順應市場潮流設計多元性產品，以及積極發展全權委託業務，加上集團資源挹注，相信有機會達成這個目標，另外也會積極響應亞洲資產管理中心，攜手同業、同仁合作，共同壯大臺灣的資產管理規模。