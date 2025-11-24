快訊

台新新光金投信子公司完成合併 吳東亮：進入「多引擎」發展階段

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新新光金控子公司台新投信與新光投信於24日正式完成合併程序。記者戴玉翔／攝影
台新新光金控子公司台新投信與新光投信於24日正式完成合併程序。記者戴玉翔／攝影

台新新光金控子公司整併首部曲將由投信吹響號角。旗下子公司台新投信與新光投信於24日正式完成合併程序，為首家完成合併的子公司。台新投信為存續公司，合併後資產規模(AUM)達新臺幣5,300億元，躍升市場第九大投信，目標將挑戰成為資產規模逾兆元的投信公司。台新新光金控董事長吳東亮致詞時表示，台新新光金控將進入「多引擎」發展階段。

台新新光金控董事長吳東亮先是感謝現場貴賓與台新新光金共同見證重要的時刻，他表示，台新新光金控在今年7月24日正式完成合併程序，四大子公司包含人壽、銀行、證券、投信，都陸續依照進度合併，今天由台新投信與新光投信打頭陣，率先完成合併，代表台新新光金控進入「多引擎」發展階段。

吳東亮指出，台新投信同仁不只是針對市場，投資速度很快，完成合併任務速度也很迅速，要謝謝大家。而這次兩家投信能夠合併如此順利，要特別感謝主管機關的指導。

吳東亮說，政府正在全力推動亞洲資產管理中心，資本市場國際化政策，留才引資的方向非常明確，也讓台灣資產管理業者看見更大的發展，合併後資產規模(AUM)達5,300億元，市佔率擠進前十名，更重要的是，隨著台新新光金控逐步完成合併，發揮綜效，台新投信不只變大還變得更強壯，我們有信心不只能成為兆元級資產管理公司，更能引領台灣資產管理產業走向海外，站上國際舞台。

台新新光金控 吳東亮

