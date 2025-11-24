簡單省時才是王道 萬事達調查卡友仍偏好無腦刷

台灣信用卡簽帳金額前九月突破新高，較去年同期提升近6%，根據萬事達卡「2025信用卡消費習慣調查」顯示，儘管權益切換信用卡已成為大型發卡銀行的主力，但多數持卡人仍重視簡單省時，六成消費者以「無腦刷」高回饋信用卡作為主力消費卡片。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，萬事達卡調查發現，高達九成受訪者會為了特定消費類型的高回饋而申辦信用卡，以超商/量販店（55%）、電商平台（52%）、海外旅遊消費（35%）、加油站/電動車充電與換電服務（31%）及餐飲（31%）等場域回饋最受持卡人青睞。

其中，有60%消費者以「無腦刷」高回饋信用卡作為主力消費卡片，重視簡單省時一次涵蓋多數消費場景的回饋；然而調查也發現，權益切換型高回饋信用卡持有者，他們會精打細算將刷卡回饋最大化，超過四成的持有者每周至少會切換一次權益方案。

在吸引受訪者申辦信用卡的原因上，萬事達卡發現，持卡人最看重高現金回饋或高現金點數回饋（90%），其次為提供綁定電子支付消費高回饋（53%）以及提供回饋通路類別多（41%），遠遠領先於其他權益。

在首刷禮偏好上，受訪者則顯得更為務實，最愛刷卡金（37%），其次為即享券或禮券（22%）。