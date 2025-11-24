兆豐銀單身聯誼活動80名額秒殺 醫生、台積工程師都來搶

為了幫員工拓展生活圈鋪好康莊大道，兆豐銀行扮起月老，幫行員牽起友誼的紅線，於11月下旬舉辦「秋光好日戀習曲」單身聯誼活動，廣邀銀行內部與優質企業單身同仁參加，盼能為在愛情道路上尋尋覓覓的男女「兆」亮幸福。

由於現代人晚婚甚至不婚的趨勢明顯，不論男女，初婚年齡雙雙突破30歲大關，連帶使得台灣生育率創下全球最低的紀錄，晚婚或是不婚造成的少子化問題已成「國安危機」。

兆豐銀行為照顧員工幸福，特舉辦單身聯誼活動，廣邀外部政府機關與優質企業認識一向具有穩定、謹慎形象的兆豐銀行銀行員，透過一同出遊活動，讓適婚同仁拓展生活圈，創造認識交友的契機。

兆豐銀行董事長董瑞斌也特別在活動出發前當起兆豐同仁的大媒人，讚許兆豐同仁具備金融業重誠信與責任感的特質，加上兆豐員工福利好、薪資待遇佳，是非常適合締結良缘的好對象。

本次聯誼活動一開放報名即「秒殺」，爭搶80個名額，各行各業碩博士等高知識份子、醫師、台積電工程師都有，顯示在兆豐銀行的企業文化薰陶下，無論男行員、女行員對異性都有相當吸引力，高人氣可見一斑。

特別的是，報名參加的性別比例男女8：2相當懸殊，職場女性似乎對於參加聯誼活動態度較為保守，但其實透過銀行把關篩選後來聯誼，相對網路交友較為安全可靠。

兆豐銀行表示，除了員工優質，兆豐在友善職場的超狂福利也常受到外界稱道，長期推動的「幸福三箭」包括優於勞基法的14天婚假、補助2萬元外，生育補助首胎12萬元、次胎15萬元、第三胎起每胎18萬元，另有產假 (42工作日)、8日陪產及陪產檢假及有薪家庭照顧假，並與全台托育機構合作提供優惠服務，在兆豐銀行工作不但可以同時兼顧家庭與工作，減輕婚育壓力也相當有感。