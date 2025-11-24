集保結算所歡慶36周年 不忘初心砥礪前行

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣集中保管結算所歡慶36周年，不忘初心，砥礪前行。(臺灣集中保管結算所/ 提供)
臺灣集中保管結算所成立36周年，2025年以電影欣賞方式於臺北大直美麗華百樂園放映紀錄片《造山者－世紀的賭注》，與全體同仁共同見證台灣邁向晶片強國的史詩之旅，也藉此期勉同仁不忘初心，在金融市場持續砥礪前行。

集保結算所董事長林丙輝表示，《造山者－世紀的賭注》為臺灣發展半導體產業的紀錄片，呈現一群人如何用信念、用青春，在一片荒蕪中燃起技術的火種，最終築起一座改變世界的護國神山。他們的故事，深深觸動所有同仁，因為這份義無反顧的信念，正是集保結算所創立的核心精神─守護臺灣資本市場，打造堅實、安全且具韌性的金融堡壘。

願景與信念，是最大的力量!集保結算所以「完善金融資產集中保管平台」、「引領金融服務數位創新」、「共推金融市場永續發展」為願景。近年來，核心業務與創新服務同步推進，在法人對帳系統、基金集中清算平台、股東e服務、複委託跨境保管服務等領域均展現亮眼成果，不僅改變資本市場後台服務的面貌，也展現數位轉型與服務創新的堅持。

林丙輝表示，集保結算所在追求卓越的同時，也與全體同仁分享營運成果，實踐幸福企業的承諾，今年推出多項貼心福利措施，積極打造工作更有成就、生活更有溫度的職場環境，讓員工感受到公司的關懷；近期也啟動新人招募，提供創新職涯機會，吸引更多新世代精英加入。

展望未來，集保結算所將繼續扮演金融市場的穩定力量，保障金融資產安全、促進交易順暢、推動制度創新，並以AI與永續治理為雙引擎，推動市場繁榮發展，助力金融政策穩健落實。同時秉持利他共好的企業DNA，持續投入弱勢關懷、教育、文化、體育與社會等五大面向的公益行動，推動永續共榮的社會願景與責任。

