股匯不同調！外資仍匯出 新台幣早盤先升後貶

台股24日早反彈逾百點，但新台幣匯價則呈先升後貶，外資仍有匯出款，而出口商則是拋匯因應月底實質需求。新台幣匯價今早以31.41元開盤，小升2分，近11時則一度貶值31.454，貶值2.4分。

匯銀指出，Fed第三把交椅紐約聯邦準備銀行總裁Williams表示，雖通膨暫時出現停滯，但隨關稅影響逐步消化，預計價格壓力將會緩解，在勞動市場可能走弱的情況下，Fed「近期」降息空間仍存。

美達拉斯聯邦準備銀行主席Logan則呼籲放慢降息腳步，並表示Fed在12月會議上很可能需要按兵不動，因當前資產估值偏高、信用利差收窄顯示政策不算特別緊縮，聯邦基金利率須抵銷當前金融環境帶來的順風因素。

今早美元指數小幅回跌，但仍穩在100之上。