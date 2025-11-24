股匯不同調！外資仍匯出 新台幣早盤先升後貶
台股24日早反彈逾百點，但新台幣匯價則呈先升後貶，外資仍有匯出款，而出口商則是拋匯因應月底實質需求。新台幣匯價今早以31.41元開盤，小升2分，近11時則一度貶值31.454，貶值2.4分。
匯銀指出，Fed第三把交椅紐約聯邦準備銀行總裁Williams表示，雖通膨暫時出現停滯，但隨關稅影響逐步消化，預計價格壓力將會緩解，在勞動市場可能走弱的情況下，Fed「近期」降息空間仍存。
美達拉斯聯邦準備銀行主席Logan則呼籲放慢降息腳步，並表示Fed在12月會議上很可能需要按兵不動，因當前資產估值偏高、信用利差收窄顯示政策不算特別緊縮，聯邦基金利率須抵銷當前金融環境帶來的順風因素。
今早美元指數小幅回跌，但仍穩在100之上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言