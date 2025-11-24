耕耘藝文公益近30年 中信金奪文策院4大獎

中信金控長期投入藝文公益近卅年，廿一日榮獲文化內容策進院主辦第一屆「ESG for Culture影響力獎」頒發「資源協助獎」、「多元合作獎」、「跨界共榮獎」及「文化投資獎」共囊括四項大獎，獲獎數金融業第一，推廣藝文、力挺臺灣文創產業備受肯定。

中信金控董事會副秘書長暨資深副總林永勝、中信創投副總邱明慧出席領獎。秉持金控創辦人辜濓松的理念，將藝文公益視為無價的文化投資，除了挹注資源支持各類展演，亦於中信金融園區打造公共藝術空間，讓藝術走進員工和民眾的生活。

金控旗下中信銀勇奪三獎，包括助力文化產業創新，積極贊助藝文活動，使國人不出國也能看見世界級的藝術展演，獲頒「資源協助獎」。長期支持「無獨有偶工作室劇團」從劇場走進偏鄉，培育偏鄉種子教師，讓藝術教育在地扎根；與「何曉玫舞團」合作以科技結合當代舞蹈並躍上國際舞臺；贊助「台北雙年展」，鼓勵親近當代藝術，贏得「跨界共榮獎」殊榮。此外，中信銀透過線上圖文及影音等內容創作，以公益自媒體「Home Run Taiwan」關注環境、運動、公益、金融等主題，結合線下實體活動，榮獲「多元合作獎」。

金控旗下中信創投，自二○一二年起成為「加強投資文化創意產業方案」基金管理人，是唯一成立「文創投資中心」投資文化創意產業的金融業者，投資領域橫跨了電影、電視、音樂、舞台劇、電子書、策展、生活品牌、運動等，獲得「文化投資獎」。