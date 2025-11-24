穩定幣趨普及 許嘉棟：管太嚴削減發展空間

虛擬資產在台灣愈來愈普及，不再只是科技圈或投資高手的工具。隨著金管會預告「虛擬資產服務法」草案、穩定幣子法即將上路，市場開始關注監理態度跟整體發展的關係。央行前副總裁許嘉棟直言，穩定幣若在規範下完全不能給利息，或是在跨境流通上受限，「民眾持有意願恐會降低」。

根據遠東商銀Bankee「二○二五虛擬資產調查報告」，六成二受訪者已經持有虛擬資產，等於每十人就有六人以上「有幣在身」。其中八成二持有者獲利，顯示投資成熟度提高；近三成投入金額逾百萬元，百分之四甚至超過千萬元。業界認為，虛擬資產已成為愈來愈多人重要的資產配置項目。

市場關注點之一是，穩定幣需求其實已深植生活。除了投資用途，也有不少民眾把穩定幣作為跨境支付的工具。對海外工作者林先生來說，比起銀行電匯，使用穩定幣轉帳往返台灣與海外，「速度快很多、費用也低很多，如果法規限制太多、用起來更麻煩，不就失去它原本的價值？」林先生強調，使用穩定幣只是希望生活更方便，而不是追求高風險投資。

然而，國際監理正在走向嚴格。央行業務局長謝鳳瑛指出，穩定幣只是「相對穩定」；以歐盟為例，要求四大安全框架，包括一比一儲備資產、高品質流動性、資產隔離、外部查核及兌回保障。謝鳳瑛強調，禁止利息是避免吸收銀行存款，使穩定幣變成影子銀行。

許嘉棟也提醒，穩定幣最吸引人的兩點，是「利息替代性」與「跨境便利」。若兩者都被監理大幅削弱，「持有意願必然下降」，影響其作為新興支付工具的發展空間。

遠東商銀ＡＩ數位金融事業群副總經理戴松志分析，虛擬資產市場正從波動走向制度化，真正的關鍵不是去中心化與中心化的拉鋸，而是能否建立長期穩固的信任，若穩定幣能被妥善監理，將成為新一代金融基礎設施。