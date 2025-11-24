穩定幣納管擬設持有上限 避免衝擊金融放款能力

我國「虛擬資產服務法」已遞交草案給行政院，其中最受矚目的穩定幣子法逐漸露出初步輪廓。據了解，主管機關正考慮比照英國做法，對個人及企業設置穩定幣持有上限，以防止大量資金自銀行體系移往穩定幣市場，衝擊金融機構放款能力。市場人士認為，持有上限將成為台灣監理「第一層防火牆」。

財經官員表示，參考英國先前提案內容，個人不得持有超過約兩萬英鎊、企業不得超過一千萬英鎊。相關設計目的在於避免支付型穩定幣演變為「存款替代品」，進而吸收金融體系過多資金。主管機關評估，若未設上限，不少民眾可能將銀行存款轉為穩定幣「長期持有」，形成銀行資金外移壓力。

知情人士表示，目前還在收集相關資料，不過，確實有將持有量設限一事納入考慮。

央行官員說明，雖然穩定幣相較比特幣等加密資產較穩定，常被視為虛擬資產市場的「避風港」，但其本質仍屬虛擬資產，價格穩定度取決於儲備資產品質，並未具備中央銀行信用保障。至於是否設持有限額，「看主管機關的想法」。

除了持有限額外，為確定穩定幣的純支付功能，專法中也會訂定發行單位不得提供利息收益。銀行主管解釋，「穩定幣可用於支付，但若涉及儲蓄、利息或收益，就會與傳統金融商品出現重疊，監理層級完全不同」。

行政院前副院長、金管會主委施俊吉提醒，穩定幣本質上是一種「私人發行的貨幣」，沒有存款保險保障，一旦發行方財務出現問題或停止兌付，持有者手上的穩定幣可能瞬間化為烏有，使用者往往忽略其本質風險。

施俊吉表示，禁止穩定幣支付利息，是國際最主流的監理方向，目的正是避免其吸收存款、侵蝕銀行核心功能，若穩定幣可提供利息或收益，等同具備吸金能力，將可能形成類似「影子銀行」，對金融穩定造成衝擊。

財經官員解釋，若允許穩定幣形成資金池並給付收益，實質上已與銀行業務高度重疊，勢必須採取金融機構等級的高強度監理，包括資本適足率、流動性管理等。「目前監理方向確立在避免過度金融化，讓穩定幣角色回到支付工具。」

幣圈人士分析，從主管機關釋出的訊號來看，台灣初步監理將採「先限縮、再觀察」策略，強調支付功能優先、限制金融屬性。後續草案預料將公布發行資格、儲備管理、資產隔離及跨境使用等細節，但短期內不會開放穩定幣具備投資或存款替代功能。