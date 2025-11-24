國銀外幣存款連三月成長 上季大增8,699億元

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
據金管會統計，2025年9月底國銀外幣存款餘額14兆9,181億元，單月增加710億元是近三年同期最大增額，並推動年增率連兩個月走升到0.7%，第3季回補了8,699億元。示意圖。圖／聯合報系資料照片
據金管會統計，2025年9月底國銀外幣存款餘額14兆9,181億元，單月增加710億元是近三年同期最大增額，並推動年增率連兩個月走升到0.7%，第3季回補了8,699億元，銀行圈指出，出口強勁帶動企業貨款續流入，加上美國降息路徑不明，外幣存款具備維持高檔的條件。

金管會分析，9月外幣存款連三個月成長，背後主因包括企業法人貨款入帳，以及季底資金調度需求。但受9月美元對台幣貶值0.4%，抵銷部分帳面增額。

近十年國銀外幣存、放款餘額概況
若以9月底匯率30.469元計算，外幣存款餘額折合4,896億美元，單月增加45億美元與上月相當，更已連續三個月上升，顯示剔除匯率因素後，企業出口接單暢旺，使貨款入帳湧入銀行體系。

大型行庫也觀察到，美國聯準會9、10月連續降息兩碼後，態度轉鷹，民眾趁機將資金轉進高息美元存款，或是伺機轉入如歐元、日圓等避險型貨幣，並納入澳、加幣以降低單一貨幣波動帶來的風險。

今年台灣出口動能明顯升溫，AI伺服器與半導體鏈需求強勁，推升企業應收帳款與貨運收入大幅匯入，10月美元反彈，加上美國降息節奏增添變數等三大利多，可望延續支撐外幣存款基礎動能。

金管會公布9月底國銀外幣存款數字（包括DBU、OBU與海外分行）。回顧今年走勢，首季僅小增510億元，第2季受美元暴跌衝擊，換算台幣計價的外幣存款一度蒸發1兆1,128億元寫史上最慘紀錄。

所幸7月起台幣持穩、企業發放股息調度資金，外幣存款月增3,260億元，8月再暴增4,729億元，9月續增加710億元，第3季回補了8,699億元。

累計前九月外幣存款縮減金額已收斂至1,918億元，年增率轉正到0.7%。外幣存款「兆元俱樂部」仍維持六強：中信銀、北富銀、兆豐銀、玉山銀、臺銀與第一銀行。

受9月美元貶值、企業貨款匯入等多空衝擊，前十大外存行增減各半。

美國 台幣 餘額

